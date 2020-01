Ámbito Mundial

Argentina

Aprueban ley para renegociar deuda

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó ayer un proyecto de ley que otorga al Ejecutivo poderes para negociar la reestructuración de la deuda pública, una prioridad del presidente peronista Alberto Fernández. El proyecto pasó al Senado, donde el oficialismo tiene mayoría, para ser tratado la semana próxima. Con 224 votos a favor, dos en contra y una abstención, la Cámara baja expresó su respaldo al proyecto en una sesión expedita, mucho más corta a las habituales discusiones maratónicas. La bancada opositora de Cambiemos, la coalición de centro-derecha que acompañó el gobierno del ex presidente liberal Mauricio Macri (2015-2019), también respaldó mayoritariamente el proyecto. AFP



Brasil

Temporal y caos en Belo Horizonte

La ciudad de Belo Horizonte estaba parcialmente paralizada el miércoles por un temporal que convirtió sus avenidas en correntadas y agravó el balance de víctimas en la región sudeste de Brasil, que desde el viernes pasado contabiliza 54 muertos y unos 47.000 damnificados. En unas tres horas cayeron 117,4 milímetros de lluvias en la ciudad, con lo cual enero, con 932,3 milímetros, se ha convertido en el mes más lluvioso de la capital de Minas Gerais desde el inicio de los registros en 1910, indicó ayer el departamento de Defensa Civil del estado. En horas de la tarde, tractores, camiones y personal de la alcaldía se esforzaban con los vecinos en despejar las calles, recubiertas por una espesa capa de lodo. AFP



Juicio político

Trump ataca a su ex asesor John Bolton

Donald Trump incrementó el miércoles sus ataques contra su ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton, cuyas confidencias complican los llamados del presidente estadounidense para ser rápidamente absuelto en el juicio político en su contra en el Senado, sin llamar a nuevos testigos. El inquilino de la Casa Blanca atacó a Bolton, a quien despidió en septiembre, al señalar que el ex asesor le “rogó” tener ese trabajo pero que había mostrado “muchos más errores de juicio” en su desempeño. Según la prensa, Bolton detalla en su libro que el presidente quería congelar la ayuda militar a Ucrania hasta que Kiev abriera esa pesquisa. La Casa Blanca prohibió la publicación del libro por contener información clasificada. AFP