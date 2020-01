Ámbito Mundial

Venezuela

El chavismo muestra músculo en las calles

El chavismo aprovechó este jueves la conmemoración de los 62 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez para mostrar músculo haciendo marchar a sus simpatizantes en Caracas, mientras que la oposición no pudo siquiera celebrar una sesión parlamentaria prevista en la capital venezolana. Los chavistas marcharon poco más de tres kilómetros en el oeste caraqueño hasta el Palacio de Miraflores, desde donde despacha Nicolás Maduro, a quien también le expresaron respaldo esta jornada. Maduro recibió a los marchantes y dijo que los opositores solo pueden “celebrar (por ayer) el fracaso absoluto” del Gobierno interino que proclamó hace un año el líder opositor Juan Guaidó. EFE



EEUU

Trump limita visa de mujeres embarazadas

El Gobierno de Donald Trump limita las visas temporales a las mujeres embarazadas sospechosas de querer ir a EEUU para que su hijo se beneficie automáticamente de la nacionalidad estadounidense por nacimiento. “A partir del 24 de enero de 2020, el Departamento de Estado ya no emitirá visas de visita temporales a los extranjeros que quieran ingresar para hacer 'turismo de maternidad”, con el fin de aprovechar la ley de suelo estadounidense, anunció la Casa Blanca. Las nuevas reglas están dirigidas a las mujeres que “viajan a Estados Unidos para que, al dar a luz a suelo estadounidense, su hijo obtenga de forma automática y permanente la nacionalidad estadounidense”, dijo. AFP



Seguridad

Tinder habilita un botón de pánico

Los usuarios de Tinder que no se sientan seguros durante una cita en Estados Unidos podrán alertar a los servicios de emergencia directamente desde la aplicación de citas, anunció el jueves la compañía. Gracias a una asociación con la aplicación Noonlight, los usuarios de Tinder podrán “en los próximos días” mostrar en su perfil dónde y con quién están en una cita. También podrán “alertar a los servicios de emergencia de una manera discreta y fácil si se sienten incómodos o necesitan ayuda”, dijo la filial de Match Group en un comunicado. Tinder confirmó que este botón de pánico enviará una señal al 911, el número de emergencia que permite contactar a la policía en Estados Unidos. AFP