Ámbito Mundial

Israel

Debatirán inmunidad de premier Netanyahu

La formación de un comité para aprobar o rechazar en el Parlamento la inmunidad del primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, acusado de corrupción, recibió ayer la luz verde, pese a los intentos de su partido Likud de atrasar ese debate hasta después de las elecciones de marzo. El asesor legal del Parlamento de Israel, Eyal Yinon, cuya decisión es vinculante, dio ayer su aprobación a ese comité, al considerar que el presidente de la Knéset (cámara israelí) y miembro del Likud, Yuli Edelstein, no podría vetar la creación de un comité. EFE



Francia

Gobierno apunta a acabar con huelgas

El gobierno de Francia consideró ayer que tras retirar la medida más polémica de su reforma de pensiones, “no hay razón” para seguir la huelga que tiene semiparalizado al país desde hace cinco semanas. Sin embargo, los sindicatos más duros aún ven lejano el final del conflicto. El primer ministro, Edouard Philippe, llamó a los gremios más radicales a la “responsabilidad”. “Vamos a ir hasta el final, y en el fondo, todos los que incitan a seguir la huelga los envían tal vez en un callejón sin salida. Pienso que deberían asumir sus responsabilidades”, añadió. AFP



Libia

Bandos enfrentados aceptan alto al fuego

Los dos bandos enfrentados en el sangriento conflicto en Libia acordaron un alto el fuego que empezó a aplicarse en las primeras horas de ayer, tras semanas de intensas gestiones diplomáticas por parte de Rusia y Turquía en favor de una tregua, para evitar que el país se convierta en una “segunda Siria”.Este país del norte de África, muy rico en petróleo, fue escenario de enfrentamientos y está sumido en el caos desde que una intervención militar internacional pusiera fin en 2011 a la larga dictadura del coronel Muamar Gadafi. AFP



EEUU

Wall Street está muy sobrevalorado

La última encuesta trimestral de la auditoría Deloitte a directores financieros de empresas multinacionales con sede en EEUU, Canadá y México reflejó que un 77% cree que el mercado de acciones de Wall Street está sobrevalorado y a punto de una desaceleración. El porcentaje creció mucho en relación al anterior trimestre y pasó del 63% al 77%, después de que Wall Street cerrara el año con récords fulgurantes en sus tres indicadores principales, con un incremento notable del valor de las acciones de sus principales empresas. EFE



Australia

Donan millones para ayuda contra incendio

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) anunció ayer que donará 725.000 dólares australianos, unos 500.00 dólares, en ayuda para el Fondo de Recuperación de la Vida Silvestre y la Naturaleza de Australia, como parte del esfuerzo para paliar el desastre ocasionado por los incendios forestales. La donación de los jugadores de la ATP se reveló ayer por Novak Djokovic y Rafael Nadal durante la entrega de trofeos de la final de la Copa ATP. Andrea Gaudenzi, titular de la ATP, sostuvo que el tenis no quedó indiferente ante los incendios que sufrió Australia. EFE



Turismo

Bolivia, México y Perú, destinos según NYT

El diario The New York Times (NYT) incluyó en su lista de 52 lugares a visitar en 2020 al pequeño pueblo de Rurrenabaque, en Bolivia; la ciudad costera de La Paz, en México; y la capital peruana, Lima. Sobre Rurrenabaque, en el tres de la lista, el diario sostiene que permite apoyar la sostenibilidad y la protección de especies en peligro. Sobre la ciudad mexicana La Paz, en el número 18, es una playa “desconocida” que resistió a los resorts de gran escala. Y Lima, en el 36, es calificada como “epicentro gastronómico” de Sudamérica, con “famosos chefs”. EFE