Ámbito Mundial

Líbano

Condena “asesinato” del general Soleimani

El presidente libanés, Michel Aoun, condenó el ataque estadounidense en Bagdad que costó la vida al poderoso general iraní Qasem Soleimani, y lo calificó de “asesinato criminal”.Según la agencia de noticias estatal ANN, Aoun ofreció sus condolencias tanto a su homólogo de Irán, Hasán Rohaní, como al de Irak, Barham Saleh, por la muerte también del vicepresidente de las milicias chiíes iraquíes Multitud Popular, Abu Mahdi al Mohandes, juntos a otros integrantes de la agrupación.Mientras, el Ministerio de Exteriores libanés condenó en un comunicado el ataque y lo consideró “una violación de la soberanía iraquí y una escalada peligrosa contra Irán que aumentará las tensiones en la región”. EFE



Conflicto

Países del Golfo temen la furia iraní

Aliados de EEUU, los países árabes del Golfo temen represalias en su territorio por parte de Irán tras el asesinato del general en un ataque estadounidense en Irak, según los expertos. “Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) y Riad (Arabia Saudí) están muy preocupados por los acontecimientos en Irak durante el fin de semana, y temen que Irán responda contra las fuerzas estadounidenses presentes en su territorio”, explicó Andreas Krieg, del King’s College de Londres. ”Aunque los países del Golfo condenan el ataque de Irán contra la embajada de EEUU en Bagdad, ninguno correría el riesgo de ser arrastrado en esta espiral de violencia”, remarcó. Arabia Saudita pidió “contención” para no agravar la situación y Emiratos Árabes solicita “sabiduría y mesura”. AFP



EEUU

Congreso no recibió informe sobre ataque

La presidenta de la Cámara Baja de EEUU, Nancy Pelosi, se quejó ayer de que el ataque estadounidense en suelo iraquí en el que murió el general iraní Qasem Soleimani, fuera llevado a cabo “sin consultarlo al Congreso”. “La administración Trump llevó a cabo ataques en Irak contra militares de alto nivel, matando al comandante de la Fuerza Quds, Qasem Soleimani, sin una autorización para el uso de la Fuerza Militar contra Irán. Además, esta acción se llevó a cabo sin consultarlo al Congreso”, escribió en Twitter la demócrata. Además, pidió que las cámaras legislativas “sean inmediatamente informadas” del asunto y de los siguientes pasos que tomará la administración, incluyendo el “aumento del despliegue de tropas en la región”. EFE



Reino Unido y Alemania

Piden bajar tensión tras muertes en Irak

El ministro británico de Exteriores, Dominic Raab, pidió ayer a “todas las partes” bajar la tensión tras el ataque de EEUU en Bagdad que acabó con la vida del comandante iraní, Qasem Soleimani, y otro líder iraquí. “Siempre hemos reconocido la amenaza agresiva que suponí a la fuerza Quds iraní liderada por Qasem Soleimani. Tras su muerte, pido a todas las partes bajar la tensión. Un conflicto mayor no es de nuestro interés”, señaló Raab. En tanto, una portavoz del Gobierno alemán afirmó ayer que el asesinato de Soleimani es una “reacción a una serie de provocaciones militares responsabilidad de Irán”, aunque destacó la importancia de “desescalar” la situación e insistió en resolver la situación por “medios diplomáticos”. AFP Y EFE



Latinoamérica

El dólar se dispara y sacude los mercados

Gran parte de los mercados en América operaron ayer a la baja ante la escalada de la tensión en Oriente Medio tras el ataque de EEUU en Irak, que disparó el dólar y el precio del petróleo, generando incertidumbre en varios países del continente. ”Si bien las tensiones en el Medio Oriente son de larga data, este ataque podría ser un punto de inflexión”, señaló ayer la firma Portfolio Personal Inversiones (PPI). Ante el escenario, según PPI, los mercados de la región no estuvieron “al margen y reaccionaron rápidamente con caídas en los principales índices accionarios”, que perdían lo ganado ayer por el optimismo ante una solución a la guerra comercial entre China y EEUU. Se registraron caídas en las bolsas de São Paulo (-0,73%) y Buenos Aires(-1,48%). EFE



Brasil

La acción de EEUU afectará al crudo

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, admitió ayer que el ataque de EEUU en Irak que provocó la muerte del jefe de las fuerzas de élite iraní impactará en el precio de petróleo y podría “complicar” el mercado de combustibles en Brasil. ”Es seguro que va a impactar”, aseguró y señaló que analizarán los límites de precios, considerando el actual costo del combustible. El mandatario brasileño dijo que evaluará con el titular de la petrolera estatal Petrobras, Roberto Castello Branco, y el ministro de Economía, Paulo Guedes, los efectos del ataque de EEUU en el mercado de petróleo. Agregó que su Gobierno “no puede” regular los precios del crudo, como se intentó antes, y subrayó que la solución pasaría acabar con el monopolio de Petrobras. EFE