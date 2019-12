Ámbito Mundial

EEUU

Feligreses matan a atacante en iglesia

Feligreses de una iglesia del estado de Texas dieron muerte a un hombre armado que abrió fuego este domingo durante un servicio religioso transmitido en directo y mató a dos personas, dijo la policía local. El atacante ingresó a la West Freeway Church of Christ, en White Settlement, un área suburbana de Fort Worth, mientras se desarrollaba el servicio religioso matinal, en un nuevo caso de violencia con armas de fuego en un templo en Estados Unidos. “Alrededor de las 10.57 hora local (17.57 GMT), la policía y los bomberos de White Settlement fueron advertidos de disparos en la iglesia West Freeway Church of Christ”, declaró a la AFP Mike Drivdahl, portavoz de los bomberos de Fort Worth. AFP



Encuesta

Trump, entre los más admirados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en medio de un proceso de destitución, pero eso no le impide ser uno de los dos hombres más admirados por los estadounidenses, según una encuesta publicada el lunes. Trump, el tercer mandatario en la historia de Estados Unidos que será sometido a un juicio político, y su antecesor, el ex presidente Barack Obama, empataron este año como el hombre que más admiración despierta entre sus compatriotas, indicó Gallup. Esta es la primera vez que Trump ocupa este puesto y la 12ª vez para Obama, en tanto su esposa, Michelle Obama, volvió a ser elegida este año por segunda vez consecutiva como la mujer más admirada. Gallup realiza la encuesta desde 1948. AFP



Brasil

Facebook comparte datos y recibe multa

El Gobierno brasileño anunció este lunes que impuso una multa de 6,6 millones de reales (USD 1,65 millones) a Facebook por “compartir indebidamente datos de usuarios”. El Departamento de Protección y Defensa del Consumidor (DPDC) de Brasil sostiene que Facebook incurrió en una “práctica abusiva” al permitir que los datos de 443.000 usuarios de Brasil estuvieran disponibles de forma indebida para los desarrolladores de la aplicación This is Your Digital Life, informó el Ministerio de Justicia. Esa aplicación recolectó datos personales de millones de usuarios, que luego fueron transferidos a la consultora de marketing Cambridge Analytica para las campañas del brexit y Donald Trump. AFP