Ámbito Mundial

Hong Kong

Navidad estropeada por alborotadores

Los manifestantes prodemocracia de Hong Kong fueron calificados por las autoridades del enclave de “alborotadores irresponsables y egoístas”, y acusados de “estropear” la Navidad, un día después de que protagonizaran violentos enfrentamientos con la policía, repetidos más esporádicamente ayer. “Actos ilegales de este tipo no solo estropearon el ambiente festivo, sino que también perjudicaron a comercios”, afirmó la responsable del ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, en su cuenta en Facebook el día de Navidad.



México

Alarma ambiental por el uso de pirotecnia

Las autoridades mexicanas activaron ayer medidas ambientales en el área metropolitana de Ciudad de México para revertir el empeoramiento de la calidad del aire provocado por incendios y la pirotecnia usada en las festividades de Navidad. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, que incluye la capital mexicana y los céntricos estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro, informó que el índice de la calidad del aire alcanzó la categoría “muy mala” al llegar a los 155 puntos en partículas contaminantes en el noreste del Valle de México. En estos días, se registraron emisiones extra por juegos pirotécnicos, fogatas y quemas de otros materiales que elevó el nivel de contaminación, según el ente. EFE



Tensiones

Rusia no descarta sanciones de EEUU

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Seguéi Riabkov, afirmó esta semana que no descarta un endurecimiento de la sanciones estadounidenses contra Rusia en 2020. “Lamentablemente, siguen estos ciclos de aplicación de restricciones a nuestras personas jurídicas y físicas por motivos inventados y sin bases legales. No se puede descartar que sigan el año que viene”, dijo Riabkov. Agregó que Rusia no se apresurará a responder a las sanciones de EEUU contra el gasoducto Nord Stream 2, que transportará gas natural ruso a Alemania a través del mar Báltico y que ya está construido en más del 90%. Aseguró que Rusia reaccionará también en caso de que Washington adopte nuevas sanciones. EFE