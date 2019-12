Ámbito Mundial

Unión Europea

Ex líderes catalanes son eurodiputados

El Parlamento Europeo reconoció ayer al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a su ex consejero Toni Comín como eurodiputados, un día después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estableciera que esa condición se adquiere desde la proclamación de los resultados de los comicios europeos.Puigdemont y Comín accedieron a la Eurocámara, donde hasta ahora tenían vetada la entrada, y obtuvieron una acreditación provisional como miembros del Parlamento, a expensas de cumplir con los trámites formales para ser reconocidos como miembros de pleno derecho. Ambos políticos independentistas catalanes recibieron sus credenciales temporales de forma prematura. EFE



Reino Unido

Aprueban el acuerdo del brexit para enero

El Parlamento del Reino Unido aprobó ayer el proyecto de ley del acuerdo de retirada de la Unión Europea, un paso tan concreto como simbólico que significa que el país podrá salir del bloque en la fecha prevista del 31 de enero. Los diputados de la Cámara de los Comunes autorizaron por 358 votos frente a 234 que el texto auspiciado por el primer ministro, Boris Johnson, pase a su siguiente trámite parlamentario, la fase de comités, donde podrá ser enmendado antes de su aprobación definitiva, ya en 2020. Con una mayoría absoluta de 365 diputados, de un total de 650 en los Comunes, sin dudas el Gobierno conservador de Johnson sacará adelante la legislación, a ser ratificada también por el Parlamento comunitario. EFE



Pacto Verde

143 países lograrían la “energía limpia”

Un total de 143 países podrían alcanzar hacia 2050 la meta más ambiciosa del llamado Nuevo Pacto Verde, consistente en un 100% de energía generada por el viento, el sol y el agua, si se aplicaran las ideas contenidas en un plan científico actualizado publicado ayer por la revista One Earth. Diez años después de la publicación de su primera iniciativa para que el mundo use energía de fuentes renovables, un equipo científico de la Universidad de Stanford (EEUU), difundió soluciones de bajo costo para una red energética estable en 24 regiones del planeta. “El calentamiento global, la contaminación del aire y la inseguridad energética son tres de los grandes problemas de la humanidad“, indica el estudio. AFP