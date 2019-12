Ámbito Mundial

Tensión México-EEUU

Declarar terroristas a carteles no es positivo

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó que el Gobierno expuso claramente al fiscal de EEUU, William Barr, que designar como organizaciones terroristas a los carteles mexicanos “echaría por la borda” la amplia cooperación que ambos países mantienen en temas como migración y seguridad.



Bolivia

Diputados aprueban ley que protege a Evo

El ex presidente boliviano Evo Morales, ex funcionarios de su Gobierno y líderes sociales podrían verse protegidos por una ley aprobada ayer por la Cámara de Diputados. La medida busca evitar su persecución a pesar de que el Gobierno interino sostuvo que no promulgará una norma que fomenta la impunidad.

Morales, quien renunció a la Presidencia el pasado 10 de noviembre y está asilado en México, es acusado –por el Gobierno de transición de Bolivia– de delitos como terrorismo y sedición. También se culpa a actuales funcionarios, ex autoridades y dirigentes sindicales de participar en actos de vandalismo contra la propiedad pública y privada. Para el titular de la Cámara baja, Sergio Choque, la ley no busca la impunidad. EFE



Con Irán

Europa busca salvar el acuerdo nuclear

La tensión aumenta entre Irán y los países europeos, reunidos ayer en Viena para revisar la intensificación de las actividades nucleares de Teherán. Después de que Washington decidiera imponerle sanciones, Irán parece cada vez menos dispuesto a respetar sus compromisos.Representantes de Alemania, Reino Unido, Francia, China, Rusia e Irán se reunieron en la capital austriaca, donde en 2015 firmaron un acuerdo histórico sobre el programa nuclear de Irán. Pero la retirada unilateral de EEUU de este acuerdo, considerado por el presidente Donald Trump muy flexible, dio inicio a un nuevo periodo de tensiones con Irán, al que Washington quiere presionar “al máximo” a través de sanciones económicas. APF