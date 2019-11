Ámbito Mundial

Jerusalén

Acusan de corrupción al premier israelí

Benjamín Netanyahu se convirtió ayer en el primer ministro en la historia de Israel acusado de corrupción, lo que podría acabar con la carrera política del líder que más tiempo gobernó desde el inicio del estado hebreo.

El fiscal general Avichai Mandelblit “decidió presentar cargos contra el primer ministro Benjamín Netanyahu“, indicó el Ministerio de Justicia.

El anuncio tendría consecuencias políticas, pues ocurre después de que el presidente Reuven Rivlin encargara al parlamento encontrar un primer ministro, luego de que Netanyahu y su rival Benny Gantz fracasaran en formar un gobierno. En el “caso 4000“, Netanyahu es sospechoso de otorgar favores millonarios a cambio de una cobertura mediática favorable. AFP



Europa

Oenegés acusan a Uber de contaminar

Considerada como una solución para el transporte urbano, varias oenegés acusaron ayer a la plataforma Uber de aumentar la contaminación en las grandes ciudades europeas, especialmente con sus autos diésel.

La plataforma de reserva de vehículos, una alternativa al auto particular, revolucionó el muy regulado mercado del taxi, atrayendo a miles de nuevos conductores, recordó Transport and Environment, que reagrupa a organizaciones en Europa que promueven el transporte sostenible.

Sin embargo, el resultado es que “el gran aumento de conductores de Uber no se compensó por una caída similar de licencias de taxis” ni “aceleró la reducción de trayectos en auto en Londres y París“, según el estudio. AFP



Hong Kong

China promete réplica a EEUU

China prometió ayer una firme réplica tras la adopción en EEUU de una resolución de apoyo a las movilizaciones prodemocracia en Hong Kong, donde algunos manifestantes radicales siguen atrincherados en un campus universitario, asediado desde hace cinco días por la policía.

El Congreso de EEUU aprobó el miércoles una resolución de apoyo a los “derechos humanos y la democracia” en Hong Kong y amenazó con suspender el estatuto económico especial acordado por Washington.

En Hong Kong, devuelto a la soberanía china en 1997, se vive intensas protestas desde junio, que derivó en reivindicaciones para exigir reformas democráticas y contra la injerencia del gobierno de Pekín en el territorio. AFP