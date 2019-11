Ámbito Mundial

Tailandia

Papa Francisco inicia gira por Asia

El papa Francisco inició ayer en Tailandia la primera etapa de una gira por Asia que lo llevará luego a Japón, durante la cual abogará por el diálogo interreligioso y la eliminación de las armas nucleares.

El viceprimer ministro tailandés, Somkid Jatusripitak, y el ministro de Relaciones Exteriores, Don Pramudwinai, recibieron al Pontífice, el primero en visitar Tailandia en más de 30 años. También lo recibió Ana Rosa Sívori, misionera desde hace más de 50 años en Tailandia, quien oficiará de su traductora. Antes de partir, Francisco homenajeó a una nación multiétnica que “obró mucho para promover la armonía y la coexistencia pacífica, no solo entre sus habitantes sino también en la región del sudeste asiático”. AFP



Brasil

Bolsonaro, polémico sobre la Amazonia

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo ayer que la deforestación en la zona amazónica, que entre agosto de 2018 y julio de 2019 alcanzó su pico en once años, no acabará, pues se trata de un fenómeno cultural.

El mandatario respondió de ese modo a periodistas sobre el fuerte aumento del proceso de deforestación en la Amazonia, durante el primer año de la gestión, registrado por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE).

Según el ente, en el periodo citado, la Amazonia perdió 9.762 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal, superficie equivalente a cerca de 10.000 campos de fútbol. Bolsonaro negó que las políticas de su Gobierno sean la causa del aumento de la deforestación. EFE



Siria

Bombardeo israelí mata a 23 personas

Por segundo día consecutivo, Israel atacó a supuestos objetivos militares proiraníes en los alrededores de Damasco, lo que causó 23 muertes, entre milicias y soldados del régimen sirio, así como dos civiles.

Ayer, Israel lanzó una acción a gran escala, en la que “aviones de combate atacaron docenas de objetivos militares de las Fuerza Quds iraní y del Ejército sirio“, según reveló el Ejército israelí. Los objetivos fueron, según el comunicado, misiles, cuarteles, depósitos de armas y bases militares. El bombardeo se da después de que en la madrugada del martes el sistema de defensa antiaéreo israelí interceptó cuatro proyectiles lanzados desde Siria hacia los Altos del Golán ocupados. EFE