Ámbito Mundial

Ecuador

Indígenas marchan a Quito para protestar

Centenares de indígenas marchan ayer hacia Quito en un abierto enfrentamiento con el gobierno de Lenín Moreno, que decretó el estado de excepción ante las protestas que estallaron hace 6 días por el alza de los combustibles. Los manifestantes provenientes de provincias del sur andino, algunos armados con palos y fuetes, avanzan desde el domingo a pie y en camionetas para protestar en la capital por la eliminación de subsidios y el consecuente aumento de tarifas. “Estaremos llegando más de 20.000 indígenas”, dijo en Quito ayer Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que en el año 2000 protagonizó el derrocamiento del entonces mandatario Jamil Mahuad. AFP



EEUU

Juez obliga a Trump a declarar impuestos

Un juez federal de Nueva York desestimó ayer los esfuerzos del mandatario Donald Trump para bloquear el acceso a sus declaraciones de impuestos personales y corporativas, alegando que los presidentes en ejercicio no son inmunes a las investigaciones penales. En un fallo de 75 páginas, el juez Víctor Marrero rechazó el argumento de Trump sobre la inmunidad presidencial amplia, diciendo que no considerar los asuntos personales y profesionales del presidente podría ir en contra de la administración de justicia. “Este tribunal no puede respaldar una afirmación tan categórica e ilimitada de la inmunidad presidencial del proceso judicial”, escribió Marrero, agregando que tal cosa colocaría al presidente por encima de la ley. AFP



Brasil

BCB propone nuevo marco cambiario

El Banco Central de Brasil envió ayer al Congreso un proyecto de ley para instituir un nuevo marco legal con la intención de abrir, modernizar y desburocratizar el mercado de cambio en el país. Entre los cambios planteados figura ampliar las posibilidades para que empresas y familias puedan tener una cuenta bancaria en moneda extranjera. Actualmente, Brasil solo permite abrir una cuenta en la divisa de otro país a determinados sectores, como agentes autorizados a actuar en el mercado de cambio, operadores de tarjetas de crédito de uso internacional, compañías de seguros y otros. El Central defiende que las cuentas bancarias en moneda extrajera son una realidad en economías avanzadas. EFE