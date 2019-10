Ámbito Mundial

Portugal

El premier Costa se impone en comicios

El primer ministro socialista António Costa, en el poder gracias a una alianza con la extrema izquierda, logró una clara victoria en las elecciones del domingo en Portugal, según los primeros resultados parciales. Costa, de 58 años, aparecía al frente con casi el 37% de los votos, un porcentaje que lo dejaría, junto a su Partido Socialista (PS), más cerca de una mayoría absoluta en el Parlamento. En tanto, los representantes de Partido Social Demócrata aparecen con 28% de los sufragios. Si el ex alcalde de Lisboa, de origen indio, es reconducido en el cargo de Primer Ministro, se confirmaría que el país es uno de los únicos casos en Europa donde los socialistas gobiernan y donde la extrema derecha no gana terreno. AFP



Chile

Marchan contra el sistema de pensiones

Miles de personas se manifestaron este domingo en varias ciudades de Chile contra el sistema privado de pensiones que rige en el país suramericano. La movilización fue convocada por la Coordinadora No+AFP y la marcha más numerosa tuvo lugar en Santiago, aunque hubo otras manifestaciones en más de quince ciudades desde Arica, al extremo norte, a Punta Arenas. Las protestas piden acabar, por el poco dinero que reciben los trabajadores al jubilarse, con el actual sistema privado de pensiones, un modelo instaurado en 1980, durante la dictadura de Pinochet, que obliga a los trabajadores a depositar sus ahorros de jubilación en cuentas individuales manejadas por entidades privadas. EFE



Perú

Presidente dice que no busca reelección

El presidente peruano Martín Vizcarra, que disolvió el Congreso hace casi una semana, aseguró que no se quedará en el poder ni un día más del 28 de julio del 2021, cuando termina su mandato. "Hay una clara intención de mi gobierno y mi condición de presidente de respetar explícitamente el plazo. Nosotros de ninguna manera vamos a estar un día más allá del 28 de julio del 2021", en que se cumple el plazo de su mandato, dijo Vizcarra. "Quiero que todo mi esfuerzo, concentración, dedicación esté abocado al año 2021" en que se elija a un nuevo mandatario, precisó. El mandatario dijo además que "no tiene ningún problema", que su decisión de disolver el Congreso sea vista en el tribunal Constitucional. AFP