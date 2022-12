Ámbito Deportes

En días se finiquitaría lo de Suárez a Gremio

Según afirma el diario deportivo brasileño Lance, esta semana se anunciará la llegada de Luis Suárez al Gremio de Porto Alegre, en uno de los fichajes más resonantes en la historia del club gaúcho.Temas burocráticos entre el club y el jugador separan el anuncio de la llegada del uruguayo, pero Gremio ya anticipa los preparativos para la fiesta de presentación del recientemente mundialista con Uruguay. Suárez ganará mensualmente unos USD 280.000, uno de los salarios más altos del fútbol brasileño.Como atestigua la foto, la tienda oficial del Gremio ya habría impreso el modelo oficial de la camiseta número 9 de Suárez, por lo que la expectativa por la demanda que tendrá la camiseta será grande una vez que se anuncie el traspaso.



Menos brasileños rechazan DT foráneo

De 55% en julio hasta 48% en diciembre. Esa es la caída que tuvo en las encuestas el rechazo de los brasileños a la llegada de un entrenador no compatriota al banco de la selección brasileña. De acuerdo con un sondeo divulgado a inicios de esta semana por la firma Datafolha, mientras que 48% de los encuestados dicen rechazar la contratación de un extranjero como técnico de la Canarinha por primera vez en su historia, un 41% se dice favorable, un 6% dice ser indiferente y un 5% no supo responder.Mientras que el rechazo se redujo 7 puntos porcentuales, la aceptación creció en igual proporción con relación a una encuesta similar realizada por la misma empresa en julio, cuando los contrarios a la contratación eran el 55% de los consultados y los favorables el 30%.



Habrá que esperar por ida de CR7 a Arabia

El director deportivo del Al Nassr de Arabia Saudita, Marcelo Salazar, dijo ayer que su club por ahora “esperará” y que “en el momento oportuno se desvelará el futuro de Cristiano”, el jugador portugués que dejó intempestivamente el Manchester United inglés y que parece llegará más temprano que tarde al fútbol saudí. En una entrevista concedida al portal Flashscore, Salazar afirmó que no está “autorizado a decir ni sí ni no” sobre la incorporación de Cristiano al equipo, ya que se trata de una negociación de “enorme magnitud”.”Vamos a esperar a ver cómo se desarrollan las cosas hasta finales de año. Como deben comprender, se trata de una negociación de enorme magnitud”, declaró.



Scaloni regresó a su casa en Mallorca

Mientras el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, dijo que Lionel Scaloni tiene arreglada de palabra su continuidad al frente de la Albiceleste, el seleccionador regresó en la víspera a España, donde reside, tras pasar la Navidad en Pujato, su pueblo natal, lugar donde fue homenajeado después de consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022. El ex futbolista del Deportivo de La Coruña, Racing de Santander y Mallorca fue saludado por numerosos aficionados en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires. Scaloni es dueño de una casa en Mallorca, donde formó su familia en su época como jugador. Antes de abordar su vuelo hacia España, se tomó fotografías con las personas que fueron saludándolo en la terminal aérea.