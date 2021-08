Ámbito Deportes

Suárez, Cavani y Coates serán ausencias

La exquisita delantera uruguaya se ve aminorada por la lesión de Luis Suárez (foto) y la negativa del Manchester United de ceder a Edinson Cavani, mientras el defensor titular Sebastián Coates tiene la rodilla inflamada por lo que se encuentra en etapa de recuperación. Por ahora la Celeste no reveló si llamará a otros jugadores para reemplazar a estos jugadores de enorme trascendencia en el esquema de Óscar Washington Tabárez, quien ayer aseguró que la ausencia del 7 del Manchester United es “estratégica”, pues de venir se perdería su lugar en el equipo inglés, lo que redundaría de manera negativa en Uruguay.





Huerta y Valencia llamados en Chile

Dos nuevos jugadores fueron convocados por el adiestrador uruguayo Martín Lasarte, ante la negativa de los clubes ingleses a ceder a sus jugadores. El defensa Valber Huerta y el delantero Diego Valencia, ambos de la Universidad Católica, el tricampeón del fútbol chileno, fueron elegidos como los reemplazantes del delantero Ben Brereton (Blackburn Rovers) y del defensa Francisco Sierralta (Watford).”Estoy realmente decepcionado por la posición en la que me encuentro, que parece haber afectado a los jugadores en Inglaterra más que en otros países (...) Espero una solución pronto, pero esto parece menos probable con cada día que pasa”, dijo Brereton en sus redes sociales. El jugador tuvo una destacada actuación con Chile en la Copa América jugada este año en Brasil.



Mina y Muriel no jugarán contra Paraguay

El delantero Luis Fernando Muriel (foto), del Atalanta italiano, y el central Yerry Mina, del Everton inglés, no formarán parte del grupo de jugadores convocados por el técnico de Colombia, Reinaldo Rueda. . Es decir, estas piezas importantes no serán utilizadas contra Bolivia, Paraguay y Chile. ”El cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores informa que los jugadores Yerry Mina y Luis Fernando Muriel han sido desconvocados para la triple fecha de las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA", detalló la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en un comunicado dado a conocer este inicio de semana.



Brasil tiene a 22 y espera por 3 más

La selección brasileña comenzó ayer sus actividades en Sao Paulo, contando con 22 de los 25 convocados, pero sin los nueve de clubes ingleses que habían sido llamados y fueron sustituidos. Tampoco hasta ahora llegó Neymar y solo 13 de aquellos 22 se movilizaron en el centro de entrenamientos de Brasil.Los nueve que militan en la Liga inglesa finalmente no fueron liberados por sus clubes, por lo que fueron desconvocados. Los tres que faltan son el citado Neymar y el defensor Marquinhos, del París Saint Germain francés, quienes llegan hoy, además del centrocampista Matheus Nunes, que no fue liberado por el Sporting portugués y cuya posible sustitución aún no ha sido decidida por la comisión técnica de la Canarinha.