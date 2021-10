Amarilla pide que contralor intervenga la Municipalidad

“No me digan que les sorprende que se comió plata de la pandemia, si su papá copió en el examen”, expresó Amarilla, luego, además, formar parte del grupo de diputados y otros que presentó una denuncia penal contra Rodríguez ante la Fiscalía.

Amarilla comentó que el contralor le respondió que no era muy posible intervenir la Comuna, porque existe un procedimiento previo.

Igualmente, recibió la promesa de que la próxima semana se constituirán en la sede municipal para una fiscalización del caso específico.

La diputada también conversó con el subcontralor Augusto José Félix Paiva y le pidió que arbitre los medios posibles para que sea intervenida la Municipalidad. “Yo les pedí que se constituyan hoy (ayer) en la Municipalidad. Me dijeron que no era posible. Les pedí que vayan mañana (hoy), y no. No puede ser que con la cantidad de auditores que tienen, auditores de excelente capacidad, no tengan cuatro para enviar mañana”, reclamó la legisladora.

Los opositores se movilizaron en todos los frentes posibles para presionar y que la Comuna capitalina sea intervenida o allanada antes de las elecciones, que se realizan este domingo, con el fin de evitar que las documentaciones sean alteradas, ya que existen varias empresas proveedoras y se sospecha que muchas podrían ser de maletín.

Incluso, entre los contratos de la Municipalidad saltaron varias firmas sancionadas por Contrataciones Públicas.



