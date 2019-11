Alumnos indígenas defienden la cultura Yshir

Para el docente y director de la escuela Ariel Chamorro es de mucha importancia el aprendizaje también en lengua indígena ya que de esta manera no se pierden los valores de las costumbres y tradiciones propios del pueblo Yshir. De esta manera se va recuperando la esencia en medio del riesgo de desparecer por las fuertes influencias de los no indígenas. En la danza típica de los indígenas las alumnas se presentaron con indumentarias propias de la etnia adornadas con plumas, collares y canastos de artesanía propia de las nativas. AM