Alumnas denuncian a compañeros por fotos íntimas en colegio católico

“No importa si tenés o no tenés short debajo de tu pollera, no importa lo corto de tu pollera; no importa nada. Tu derecho y tu integridad como persona son los que importan y ninguno de ellos respetaron. Tanto el que quitó las fotos, como el que guardó, como el que vio y no hizo nada, todos son culpables, todos dejaron que esto pase”, es el testimonio de una de las jóvenes del colegio Cristo Rey que conmovió en las redes.