Alto Paraná ya analiza el 100% de sus muestras de Covid-19

Las muestras de análisis del Covid-19 de Ciudad del Este ya no se remiten a la capital del país. La tarea es absorbida en un 100 por ciento por el Laboratorio Biomolecular del Alto Paraná, habilitado en la ciudad de Minga Guazú el pasado 14 de agosto. Se trata de un viejo sueño de la comunidad médica de esta parte del país.

Operan en el laboratorio 10 bioquímicos, 1 biólogo molecular y 5 técnicos en laboratorio, trabajando de 07:00 a 23:00 en turnos rotativos. A esto se suman tres técnicos de laboratorio, dos limpiadoras y dos auxiliares, en el marco de las acciones del comité interinstitucional creado para hacer frente al Covid-19 en el departamento.

El laboratorio cuenta en estos momentos con suficientes hisopos y reactivos para el procesamiento de muestras, que incluso se insta la población a que se acerque a realizarse la prueba. “Estamos procesando el 100 por ciento aquí en nuestro laboratorio. Le instamos a la población a que se acerquen. En este momento nos están sobrando inclusive los hisopos y materiales reactivos de procesamiento”, refirió el doctor Hugo Kunzle, director de la Décima Región Sanitaria.

Actualmente se están procesando alrededor de 120 muestras de manera diaria, su capacidad supera los 500 por día. “Estamos nosotros haciendo diferentes estrategias para que podamos llegar a más, nuestra capacidad es mucho mayor y le instamos por eso a la población para que se acerquen a tomarse la muestra correspondiente”.

EN 24 HORAS

Actualmente el laboratorio está funcionando normalmente, procesando las muestras y dando resultados en 24 horas en lo que a Covid-19 respecta. Los profesionales de blanco de esta parte del país consideran un paso sumamente importante debido a que anteriormente se tardaba mucho tiempo para tener resultados porque se derivaban a la capital del país.

“Nuestro laboratorio está trabajando a full y gracias a Dios con radiactivos disponibles, estamos trabajando muy bien y es una gran ventaja y una bendición que tenemos. Hoy en día tenemos para hacer el hisopado y tener el resultado en 24 horas. Si tenés síntomas, al quinto día te tomás tu muestras y en 24 horas vas a tener el resultado y saber tu situación”, refirió por su parte el doctor Carlos Pallarollas, jefe del área de Neumología del Hospital Regional de Ciudad del Este.

“En este momento nada se deriva a la capital, todos los estudios se realizan acá en nuestro laboratorio. Esto nos ayuda muchísimo, es algo fundamental, en algún momento la OPS nos decía hagan test y hoy en día esto nos ayuda mucho. Se pueden procesar hasta más de 500 muestras por día”. Insistió que la puesta en funcionamiento de este laboratorio constituye un gran paso y uno de los importantes legados que está dejando el Covid-19 para el Departamento del Alto Paraná, además de las cerca de 50 camas de Unidad de Terapia Intensiva. “Es algo fundamental, porque era algo con lo que no contábamos y hoy en día lo tenemos y contamos con los reactivos”.

Pallarolas recordó que en momentos de alta demanda, muchas muestras tardaban más de dos semanas para ser procesadas y tener los resultados. “Esto es algo muy importante. Me comentaba una colega en Alemania y allá ahora están evaluando a quién hacer los test en este momento, porque ya no tienen suficiente toma de muestra en este momento. A eso es lo que no tenemos que llegar”, expresó el profesional a esta hoja.