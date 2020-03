Alto Paraná: Con cuestionamientos aprueban ejecución del gobernador

Hubo dos dictámenes, uno por la aprobación y otro por el rechazo, elaborado por los concejales que aseguran la aprobación se dio sin el correcto estudio de la ejecución presupuestaria.

“Se aprobó sin que se estudie, eso es lo grave. Se aprobó por mayoría. Nosotros firmamos un dictamen en minoría. Hemos detectado numerosas inconsistencias”, aseguró el concejal Felipe Carlos Mora que junto a la concejala Sandra Miranda, votaron por el rechazo.

IRREGULARIDADES. Entre los cuestionamientos se encuentra el pago de G. 600 millones en concepto de honorarios profesionales.

“Según la investigación que hicimos aparece bachilleres secundarios cobrando este rubro. Otro aspecto llamativo en rubro de becas se presupuestó G. 1.960 millones, pero se aparece que se pagó G. 3.400 millones”.

El edil menciona como otra irregularidad la trasferencia a una comisión para ejecutar la reparación del Centro de Salud del distrito de Juan León Mallorquín. Dijo que no saben quienes integran la comisión y que solicitaron informe y no tuvieron una respuesta.

“Se hizo trasferencia por un monto de G.1.308 millones en un solo día y la ley prohíbe eso, dice que pasando 2 mil jornales mínimos se tiene que llevar a licitación y eso obvió al transferir a comisiones sin fines de lucro para hacer esa obra de reparación”.

Mora comentó que no saben quién es la empresa encargada de la obra. “No sabemos quién es la empresa encargada, ni como se hizo. Lo grave acá es que se tenía que llamar a licitación pública nacional y eso no se hizo, se hizo a través de una comisión y es para que no pueda haber controles”.

Agregó que él como concejal, si sus demás colegas de la Junta Departamental saben quiénes integran la comisión en cuestión. “No sabemos cómo se formó, quienes los integran”.

Insistió que se tenía que rechazar y como otros de elementos para sostener su versión fue el 90 por ciento de los pedidos de informe de la Comisión de Hacienda y Presupuestos no fueron respondidos.

“Eso es causal de rechazo, pero acá se tuvo en cuenta una decisión política, votaron sin estudiar”.