Alternativa sin Llano y Alegre en el PLRA

Buzarquis refirió que pretende emprender un proyecto sin el titular partidario, Efraín Alegre, y sin el líder del Equipo Joven, Blas Llano. El encuentro para reafirmar la alianza entre seis senadores (bancada B), gobernadores y líderes distritales y de base se concretó la semana pasada, tras el análisis de la Convención liberal.

Todos los presentes, entre ellos Buzarquis, Víctor Ríos, Eusebio R. Ayala, José Pakova Ledesma y dos gobernadores liberales, manifestaron estar de acuerdo con ponerle un corte definitivo al hecho de que por peleas internas entre Llano y Alegre, el PLRA siga en la llanura y haya perdido en dos ocasiones consecutivas.

Buzarquis señaló que no sólo él sino la dirigencia en general manifiesta su hartazgo a que “se pelean como gatos y perros”. Agregó que tal es la intolerancia, que si uno no pertenece a estos grupos no es tomado en cuenta. “Les guste o no a algunos, nosotros estamos construyendo una nueva alternativa ganadora. Ya no es bueno andar perdiendo elecciones. Estamos construyendo un proyecto sin Llano, sin Efraín, algo nuevo”, sostuvo el legislador.

Desafío. La nueva fuerza electoral, desafió además a realizar una encuesta con Alegre para ver quién tiene más aceptación. Por ahora, la definición de cuándo se hacen las internas partidarias es una incógnita porque Efraín tiene la representación partidaria y en principio el Tribunal Electoral interno fijó para junio de 2021 las elecciones simultáneas.

Pero ahora, con el planteamiento de la Convención de desdoblar y patear para delante la elección de autoridades partidarias se planteó un nuevo escenario.