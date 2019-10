Diagnóstico en llamas. Las temperaturas con sensaciones térmicas que superan los 40 grados Celcius, no solamente elevan los ánimos y la falta de paciencia. También significan un riesgo para la salud.

Al año –según los datos del Programa de Prevención Cardiovascular, dependiente del Ministerio de Salud Pública–, se registran 4.500 accidentes cerebrovasculares (ACV) y 7.500 infartos. La suma de calor extremo más factores de riesgos aumentan la posibilidad de padecer un ACV. Esta afección, conocida popularmente como derrame, es provocada por el taponamiento o la rotura de una arteria del cerebro. La hipertensión, la diabetes, la obesidad, el alcoholismo y el tabaquismo son los factores que predisponen a sufrir un ACV. Más aún si a ello se suman la falta de actividad física y estrés. Grupos El golpe de calor aparece cuando la marca mercurial está por encima de los 35 grados. Puede llegar a producir fallas en el organismo e incluso llevar a la muerte si no se actúa a tiempo. La doctora Tania Hoberuk, internista y endocrinóloga de la Segunda Cátedra de Clínica Médica del Hospital de Clínicas, apuntó que los niños están entre el grupo de la población a sentir las consecuencias de este problema a causa del clima; sobre todo aquellos que no tienen el hábito de tomar agua por sí solos. Con los pequeños recomendó protegerlos de los rayos del sol con quepi y protector solar, además de mantenerlos hidratados todo el tiempo. Otro grupo de riesgo lo componen las personas de la tercera edad. Hoberuk señaló que ellos son quienes se deshidratan con mayor rapidez. Instó a cuidar a las personas con hipertensión arterial y diabetes, quienes son propensas a descompensarse. Cuidados En estos días, el país viene atravesando por días de calor extremo y olas de calor. En el primer caso, aunque se tengan altas temperaturas existe posibilidad de lluvia. En cambio, en el segundo fenómeno, no. Son constantes los pedidos desde Salud y los médicos para extremar cuidados y así evitar sufrir un golpe de calor. Una de las principales sugerencias es mantenerse hidratados con agua. El golpe de calor aparece cuando se produce el aumento de la temperatura corporal, sed intensa, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, irritabilidad, aumento de la sudoración. En caso de sentir malestar en un ambiente muy cálido, recomiendan refugiarse en la sombra. Los profesionales médicos sugieren refrescarse con agua fresca y no fría en estos casos. Según explicaron, el cambio brusco de temperatura sobre el cuerpo, podría producir un shock ante la delicada situación. Ante los días con más de 40 grados y la temporada estival en sí, recomiendan mantener una alimentación sana; principalmente que en el menú predominen las verduras y frutas. Como cada 29 de octubre, ayer se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Accidente Cerebrovascular. Es una causa muy frecuente de muerte y la primera causa de invalidez entre adultos y adultos mayores. Suele estar acompañado de arterioesclerosis e hipertensión arterial. Sin embargo, es prevenible.

Llamado. Desde Salud instan a llevar adelante los cuidados, sobre todo, si hay factores de riesgo.



FATALIDAD. El primer caso de fallecimiento, debido al intenso calor fue registrado en Concepción.