¿Almirón tiene futuro inglés?

En comunicación con Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM el empresario fue claro: “Todas las publicaciones son periodísticas. No hay nada formal. El presidente (del Atlanta) dijo que iría a Inglaterra, no al Arsenal”, comenzó diciendo el agente.

“Hay equipos interesados, pero no está el Arsenal. Ellos lo venían siguiendo, pero ese seguimiento nunca lo hicieron formal”, agregó.

El rumor que circuló es que el Arsenal pagaría cerca de USD 15.000.000 por Miggy, algo que descartó Campos. “Los números que manejan en el Atlanta son mucho mayor a los 20 millones de dólares”.

Almirón junto a Tito Villalba juegan hoy en Atlanta ante New England, desde las 15.30. El lunes se sumarán a la concentración de la Selección.