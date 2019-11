Alma y coraje del Auriazul

Luqueño logró una gran victoria 1-0 ante Olimpia, en un juego donde el conjunto visitante se vio superado ante un gran trabajo táctico y un tremendo esfuerzo físico de un equipo que dejó el alma en cada pelota.

Este debe ser uno de los peores partidos del equipo de Daniel Garnero, producto de la propuesta de su rival. El Franjeado nunca encontró la forma de revertir el resultado en contra ni el desarrollo del juego, que nunca le fue favorable.

El primer tiempo fue trabado y en grandes pasajes poco emocionante para la vista. Gobernó la lucha por el control del balón y los pocos avances ofensivos terminaban en la nada.

clara lectura. Celso Ayala entendió a la perfección lo que tenía que hacer para evitar que su rival sea protagonista. Hizo que sus hombres salgan a presionar a los posibles receptores de balón cuando el Franjeado intentaba salir jugando. Sin los espacios, el Decano tuvo que apostar a los pelotazos, camino que nunca le fue favorable. Tampoco pudo marcar diferencia por los costados, producto de la marca pegajosa ejercida por los laterales.

El trabajo más interesante fue el de Quiñónez, parado frente a los centrales. El volante acompañaba el movimiento del rival que trasladaba la pelota. ¿Su función? Cerrar los espacios para evitar un pase filtrado.

Olimpia no encontraba respuestas en lo colectivo y tampoco en lo individual. Silva hizo una de más y perdió una pelota determinante. De esa jugada llegó el golazo de Kevin Serna, que con potencia y habilidad superó con facilidad a José Leguizamón.

muy poco. Con Mendieta y Camacho, Garnero intentó darle mayor peso colectivo e individual al ataque. Ayala respondió con un volante de marca y un central más para reforzar la última línea.

El gasto físico se empezó a notar en el Auriazul, que retrasó sus líneas varios metros, llenó de gente frente al arco de Barreto. Pero la desesperación se hizo amiga de Luqueño. Porque el Franjeado equivocó todos los caminos buscando llegar al arco rival. Abusó de los centros frontales, fue lento, predecible y estuvo más cerca de recibir el segundo que de un posible empate.

16 partidos después Luqueño volvió a ganar a Olimpia. La última vez 2-1 en la 7ma. fecha del Apertura 2016.

47 triunfos acumula Luqueño en 238 partidos frente a Olimpia. Además registra 58 empates y 133 derrotas.

La figura

Kevin Serna

El colombiano de 21 años marcó un verdadero golazo para una victoria importantísima. Siempre tuvo a maltraer al fondo franjeado. Otro de gran tarea fue el volante Aldo Quiñónez.

Serna: “Tuve una gran noche”

El delantero de Sportivo Luqueño Kevin Serna analizó la victoria del Chanchón sobre el Decano: “Tuve una gran noche como todos mis compañeros, ellos fueron responsables de que pueda tener este desempeño porque me apoyaron mucho”.

Analizando su destaque en el juego, el colombiano de 21 años refirió: “Se me dio la oportunidad de marcar, pero el esfuerzo fue muy grande, de todos, pude devolver la confianza del profe con el gol”.

Refiriéndose al juego, Serna expuso: “No fue nada fácil por el rival, pero el juego se acomodó a mis cualidades, y el profe le dio buena lectura para preparar el partido a nuestro favor”. Agregó que “tenemos que seguir trabajando, esto apenas empieza, sabemos en la situación que estamos y debemos de sacar al equipo adelante”.

Garnero: “No jugamos bien, fue general”

El entrenador de Olimpia Daniel Garnero analizó la derrota del Franjeado ante Luqueño 1-0: “Tuvimos un mal partido. El análisis es que no jugamos bien, fue general, no fue en algún sector o algo individual. Nos costó, no pudimos generar situaciones de gol y pasó lo que pasó”.

El estratega además expuso: “Tenemos que ver qué nos llevó a no tener un buen partido, eso tenemos que analizar y sacar conclusiones, trabajar para que no vuelva a suceder".

A seguir igual

“Es muy previsible cómo juega Olimpia. Nosotros teníamos que cerrarles el circuito a Otálvaro y Torres, y luego salir rápido. Por eso el trabajo defensivo como ofensivo de Armoa y Núñez fue excelente”, explicó el entrenador de Luqueño Celso Ayala. Con relación a la presencia de Kevin Serna: “A Serna lo vimos muy bien esta semana. Era el hombre ideal porque técnicamente es muy bueno y rápido”. Para finalizar el Chito indicó”: No vamos a relajarnos porque le ganamos a Olimpia. Tenemos que seguir igual”.