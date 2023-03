Alliana sostiene que la mística ayudará a ANR

Respecto a lo dicho por Mario Abdo Benítez de que el Partido Colorado no debe temer a la alternancia, indicó que esta posibilidad se da normalmente al interior del Partido Colorado y negó que la oposición sea opción válida para gestionar el poder.

“La alternancia de la oposición no le va a convenir al Paraguay, no es una opción válida. Eso se ha demostrado en el gobierno 2008-2013 cuando Lugo fue presidente y Efraín Alegre lo traicionó y utilizaron el Ministerio de Obras Públicas para asaltar al Paraguay. El PLRA está en quiebra y bancarrota por culpa de Efraín Alegre”, apuntó el ex titular de la ANR y legislador por el movimiento Honor Colorado.

“Hasta nos incomodan estas encuestas que nos dan amplia mayoría. Vamos a tratar de convencer a los correligionarios que no fueron a votar en las internas”, apuntó también Alliana.