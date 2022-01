Allanan oficinas por supuestas irregularidades en la Conajzar

Los agentes del Ministerio Público llegaron hasta las oficinas de la institución del Estado y hasta el local de Technologies Development Paraguay SA, empresa que habría sido adjudicada para explotar la quiniela, a pesar de encontrarse, supuestamente, en mora con el fisco. Sin embargo, cuando entraron a la oficina ubicada sobre la avenida Artigas, se dieron cuenta de que la empresa no funcionaba en ese sitio.

El dueño de la firma, Álvaro Wasmosy Carrasco (hijo del ex presidente de la República, Juan Carlos Wasmosy), es uno de los procesados en este caso.

De las oficinas de Conajzar se incautaron varios documentos que serán utilizados para las investigaciones, indicaron fuentes del procedimiento.

Los fiscales iniciaron las pesquisas a partir de una denuncia realizada por los senadores Enrique Bacchetta, Esperanza Martínez y Jorge Querey. La denuncia fue realizada en agosto del año pasado y los legisladores alertaron sobre la supuesta concesión irregular de juegos de azar a una empresa privada.

Las autoridades cuestionaron la asignación de la quiniela, también en el otorgamiento de licencias irregulares para la explotación de máquinas tragamonedas.

Señalaron acerca de una presunta evasión impositiva, y se tiene sospecha de que existiría lavado de dinero en este caso.

En la denuncia, consideraron llamativa la reducción del 50 por ciento del canon para las empresas de juegos de azar, lo cual consideran un perjuicio a los ingresos para la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Dibén).

Además, hablaron de legalización de tragamonedas en lugares no permitidos en el documento presentado.

IMPUTADOS. Tras las primeras pesquisas, los intervinientes imputaron al titular de la entidad, José Antonio Ortiz, y a otras personas por lesión de confianza, prevaricato y usurpación de funciones públicas, entre otros.

Además del ex titular de la Conajzar, están procesados el ex procurador Sergio Coscia, además de Raúl Silva, Ricardo Núñez (ex intendente de Villa Hayes), Carmen Alonso (presidenta de Dibén), Osmar Mongelós, Rubén Roussillón (gobernador de Presidente Hayes), e integrantes del Consejo de Administración de Conajzar y el empresario Wasmosy.