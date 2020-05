Alimentos aliados en la fresca estación otoñal

El nutricionista Pablo Zena explica que entre los alimentos que ayudan a mantener el calor corporal y aportan nutrientes lideran las sopas y caldos. “Las verduras en estas preparaciones con un poco de pollo, huevo, queso, puede convertirse en una opción de almuerzo y cena. Ayudan a mantener la temperatura corporal y aportan nutrientes esenciales”, sostiene.

Zena remarca que una dieta equilibrada con buen aporte de proteínas, carbohidratos y grasas saludables, además de realizar actividad física regular, son aliados de la salud.

La nutricionista Elisa Giménez detalla que hay que incluir en la dieta los ricos en vitamina A y betacarotenos como: Zapallo, batata, mamón, zanahoria. Además, los que tienen vitamina C como fresas, arándanos, pimientos, brócoli y kiwi”, cita y agrega que el zinc es clave para el sistema de defensas y se puede consumir a través de la carne de cerdo (magra), cacao (sin azúcar), arroz integral, huevos y semillas de calabaza.

Giménez también recomienda el consumo de antiinflamatorios naturales. “El ajo (alicina) es un poderoso antiinflamatorio, utilizado para ayudar a combatir el asma, la mala circulación y las enfermedades bacterianas, La cebolla comparte propiedades antibióticas y antiinflamatorias en la tarea de proteger al organismo”, manifiesta.

Sin bien la alimentación no asegura que desaparecerán los síntomas de una patología, por ejemplo en una alergia, sí reduce su impacto en la salud.

Giménez suma que las lentejas y tomate no pueden faltar. “Las primeras por su aporte en ácido fólico, sodio, potasio y magnesio, y el tomate, por su contenido en vitaminas C, B y E”, expresa.

antialérgicos naturales.

Entre los antihistamínicos (antialérgicos) naturales se encuentran el té verde (aporta quercetina y catequina), que no se debe tomar más de tres tazas al día. La infusión de ortiga es recomendable, ya que sus propiedades disminuyen la presencia de alérgenos en las vías respiratorias y calman la congestión. No se debe consumir durante embarazo, ni durante tratamientos para regular la presión arterial.

El nutricionista Zena sugiere el consumo de infusiones y bebidas calientes. “Además de ayudarnos a mantener la temperatura corporal adecuada, las infusiones como el té verde, o las que tienen jengibre”, refiere.

Los frutos secos también ayudan a reducir la sensación de frío pues contienen vitaminas del grupo B que regulan el metabolismo.

Una cucharada de vinagre de manzana en un vaso de agua, dos a tres veces por día contribuye al tratamiento para las alergias estacionales, y molestias respiratorias. Un estudio realizado por Carol Johnson (Arizona State University), recomienda el consumo diario de 4 cucharadas.

Elisa Giménez propone el consumo de yogurt natural (probiótico). “Contiene lactobacillus y acidophilus. Combate alergias otoñales al tonificar las defensas. Es rico en calcio y vitaminas A y B12, lo cual brinda energía y mejora la flora intestinal”, manifiesta.

Para Zena la época amerita frutas de estación, como ser las naranjas, mandarinas y pomelos, ricos en vitamina C. Sin embargo, el doctor Ricardo Meza Brítez, sub especialista en alergia e inmunología clínica, observa que no se debe consumir pomelo durante el tratamiento con ciertos medicamentos. Entre los fármacos cuya mezcla puede ser tóxica, lideran los anthistamínicos, las estatinas, los inmunosupresores o los utilizados para tratar infecciones, etc.