Alianza quiere crear tercer espacio en la ciudad de Luque

La alianza está conformada por referentes de Hagamos, Patria Querida, PDP, Encuentro Nacional y del Partido Revolucionario Febrerista.

“En principio integramos esta alianza con miras a las concejalías de manera a ofrecer a la ciudadanía una opción nueva, viable y más creíble. Somos gente que no estamos relacionada a ningún hecho de corrupción, somos gente que estamos luchando desde siempre”, indicó Rubén Candia, del Partido Hagamos, quien integra la alianza. “Nosotros proponemos una nueva política en Luque y esperamos que la ciudadanía quiera optar y colaborar para traer nuevos cambios a Luque”, resaltó.

El equipo conformado presentará también a candidatos a la intendencia. “Queremos que sea alguien conocido por trabajar y no por estar en hechos de corrupción”, apuntó.

“En Luque no hay un tercer espacio, no hay una opinión que pueda inclinar la balanza y no hay diferencias en la gestión entre colorados y liberales”, acotó. Los otros candidatos son Francisco Trigo, de Patria Querida; Édgar Aquino, del PEN, y Nelson Bareiro, del PDP.