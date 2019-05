Alertan que sin envío de reales a Brasil comercio fronterizo puede desaparecer

El ya golpeado comercio fronterizo se puede desplomar y prácticamente desaparecer si el Banco Central del Paraguay (BCP) no llega a un acuerdo con su par de Brasil para intermediar en las remesas de reales provenientes de las reexportaciones. El economista y ex ministro de Hacienda César Barreto reconoció que este paso se debe dar de manera urgente, pues las exportaciones de billetes se ven afectadas por las decisiones que se van tomando tras las publicaciones del diario O Globo, sobre la supuesta vinculación del Banco Basa con el caso Lava Jato, por sus operaciones con el Banco Paulista.

“Hasta ahora, los brasileños han venido siempre con su propia moneda, el real, que es aceptado en general en las ciudades fronterizas como una moneda corriente, pero para que eso pueda tener fluidez hace falta que ese billete vuelva de alguna manera al país de origen. (El comercio fronterizo) se va a desplomar, prácticamente desaparece si los comerciantes no pueden entregarle a algún banco esos reales, no van a aceptar los reales a los brasileños que vienen a comprar y eso va a producir una interrupción enorme en todo el sistema comercial de frontera, un sistema que funciona hace 4 o 5 décadas”, explicó.

Hernán Colmán, superintendente de Bancos, informó que en caso de que el Banco Central de Brasil confirme que el dinero importado por Banco Paulista se utilizó en negocios ilícitos, el BCP dejará sin efecto la autorización emitida a Basa y Atlas de operar con este corresponsal en el vecino país. Destacó que en Ciudad del Este está surgiendo una mayor presión debido a que los comercios y las casas de cambio locales siguen recibiendo reales, lo cual genera problemas por el límite operacional y los costos de mantener el dinero físico.

Barreto recordó que por años el sector privado ha asumido la función de enviar divisas al vecino país, con un costo alto en transacción y seguridad, por lo cual consideró que si el BCP se hace cargo de esta operación, se tendrá también un impacto positivo en el combate al lavado de dinero. “El Banco Central del Paraguay con el Banco Central de Brasil tienen que ponerse de acuerdo y encontrar un mecanismo”, sostuvo.

Debido a que los bancos centrales no encuentran el mecanismo para la absorción de divisas y su consecuente remesa, advirtió que los bancos privados “lo desarrollan de una forma que hoy está generando dificultades porque no existe el control creíble suficiente que garantice que esa moneda efectivamente se originó con la transacción comercial y no fue el resultado de un proceso de lavado de dinero. Si los bancos centrales intervienen, van a tener que implementar el control adecuado y efectivo para que ese comercio sumamente importante pueda seguir funcionando normalmente”.

Pedido. Alberto Acosta Garbarino, presidente del Banco Familiar, recalcó, por su parte, que el país debe asumir su característica de economía trimonetaria, pues además de que se pueda tener cuentas y deudas en dólares, los reales circulan a la par en zonas como Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero; por este motivo, coincidió con Barreto en que el BCP debe hacerse cargo de la remesa de divisas, pero no solo a Brasil, sino también a Estados Unidos y Argentina.

“(El BCP) no asume ninguna tarea ni responsabilidad en el manejo de ese dinero que no es emitido por el Banco Central (del Paraguay), pero deja que los bancos privados sí lo hagan; entonces, creo que es mucho más transparente y ordenado si ese dinero pasa a través de un acuerdo entre los bancos centrales”, aseveró.

Mencionó que la posición del BCP es proteger el guaraní y dejar fuera de su responsabilidad a las monedas extranjeras. “Está bien que quieran que el guaraní sea la moneda que circule, pero en la práctica también circulan el dólar y el real”, concluyó.