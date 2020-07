Alerta en Diputados por un caso positivo de coronavirus

El hecho obliga a establecer un protocolo especial de manera a evitar el contagio masivo, atendiendo que el diputado estuvo el miércoles en la sesión, exponiendo así a sus colegas, funcionarios y periodistas que se relacionaron con él o compartieron el mismo espacio. Asimismo, desde mañana queda restringido el acceso a personas ajenas a la Cámara Baja. La Cámara de Senadores también endurecerá los controles de ingreso.

García relató que se hizo la prueba, como un requisito establecido por las autoridades sanitarias, ya que tenía programada una cirugía en un sanatorio, donde se le debía extraer un pequeño tumor.

Mencionó además, que no presenta síntomas y está en buenas condiciones. Agregó que sus familiares también fueron sometidos a la prueba del Covid-19.

Mediante un comunicado, Alliana refirió que se adoptaron las medidas preventivas establecidas por el Ministerio de Salud y se dispuso el aislamiento de los parlamentarios, funcionarios y de aquellos contactos directos del diputado y se llevó a cabo la desinfección del edificio.

La oficina de García permanecerá cerrada y los funcionarios que trabajan con él, están en cuarentena desde ayer y se han realizado el test. También manifestó que se hará una sesión mixta con el mínimo de asistencia presencial y mayoría de manera virtual.

El legislador afectado participó de la sesión de manera presencial el miércoles, por lo que todos los funcionarios y legisladores deberán hacer cuarentena.

Así es que la diputada Rocío Vallejo quien tuvo relacionamiento con García el miércoles indicó “por protocolo todos estamos aislados esperando los resultados del test”.

En caso de que el resultado sea negativo, agregó que se someterá a una segunda prueba cuando transcurran diez o más días de haber tenido contacto con su colega. “Solo después de la segunda estaremos seguros, mientras tanto estoy aislada de mi familia”, relató.

El diputado García también estuvo el viernes en Encarnación, donde junto a su colega Sebastián Villarejo fueron a respaldar la gestión de Luis Yd ante el pedido de intervención de la municipalidad que hizo la Junta Municipal.

Villarejo también indicó que está esperando el resultado del análisis.

El diputado cartista, Basilio Núñez, destacó que la Cámara Baja fue la primera en presentar la ley de sesiones virtuales. “Como no había contagios, la mayoría optamos por la sesión presencial y solo los que tienen factores de riesgos u otros, sesionan de manera virtual”, explicó. Kattya González, pidió que no se discrimine a nadie que haya sido contagiado con el virus y que no se violen los derechos humanos del enfermo.

REVUELO EN BCP. Por otra parte, hay revuelo en el Banco Central del Paraguay (BCP) porque el diputado García recorrió las instalaciones de dicha institución el pasado jueves y habló incluso con el presidente, miembros y funcionarios.