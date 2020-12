Alerta: Sin camas para dengue por el coronavirus

Cruzar los dedos. La alta ocupación de las camas a causa de la pandemia del coronavirus y las enfermedades polivalentes, deja sin sitio para los enfermos graves que pudieran aparecer a causa del dengue.

“Nosotros siempre planificamos las camas para dengue. Ahora todos esos lugares reservados están destinados para los pacientes Covid. Todos los lugares disponibles o son para pacientes con coronavirus o polivalentes”, reveló el doctor Hernán Martínez, responsable de Redes y Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública. “Por ahora, lo que se aguarda es que al llegar el pico de la arbovirosis producida por el Aedes, que se estima será entre marzo y abril, se empiece a dar un descenso de los afectados por Covid”, señaló Martínez. “Esperemos que no se dé una réplica de Covid y se encuentre con los pacientes de dengue. El sistema está bastante estresado, saturado. Así como vamos si es que no disminuyen los casos de coronavirus vamos a tener inconvenientes”, pronosticó. El Hospital Nacional de Itauguá sumará 70 camas más. Una parte será dejada para prever la atención de pacientes en caso de que se dé un brote importante de dengue, anunció. “Ojalá no esperemos tener disponibilidad de camas porque el dengue grave también lleva pacientes a terapia intensiva”. Hasta el momento no existe reporte alguno de personas con arbovirosis que esten internados en UTI. Los que han sido diagnosticados, siguen su tratamiento de manera ambulatoria, describió el responsable de Redes y Servicios de Salud. Por el momento no se da cocirculación de Sars-Cov 2 con la arbovirosis, ya que esta última aún presenta pocos casos. Sin embargo, ya se ha iniciado la temporada y las notificaciones van en aumento por lo que el sistema está en alerta. Martínez instó a la ciudadanía a cumplir con las medidas de prevención para impedir la multiplicación del mosquito transmisor del dengue, como lo hace con la Covid. Este año se registró la mayor epidemia de la arbovirosis, con más de 150.000 notificaciones y superando 70 fallecimientos.