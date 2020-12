Alejandra Alonso, el sueño de llegar a Tokio

Aquella vez no pudo estar en la cita olímpica. “Estuve con mucha bronca un tiempo”, dice Alejandra en entrevista por Instagram live para ÚH. Sin embargo la historia ahora es muy diferente, se ganó lugar para estar en el Preolímpico que define el cupo para los botes para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio.

INCERTIDUMBRE. La pandemia por Covid-19 ha cambiado varias veces los planes de entrenamientos, cancelado el Preolímpico que estaba previsto para el primer semestre de este año. La cita está prevista que sea en Río de Janeiro, pero los contagios masivos de los últimos meses obligaron nuevamente a posponer, ahora sin fecha establecida aún. “Se espera que sea a fines de febrero o fines o marzo”, comenta la atleta.

TODO POR EL GRAN SUEÑO. Tras la decepción de no estar en los Juegos Olímpicos pasados, Alejandra gestionó una beca para estudiar en Estados Unidos, en Barry University de Miami, Florida. “Después de una pasantía que tuve me ofrecieron para formar parte del equipo de la Universidad, gracias al apoyo de mi familia pude estar ahí. En principio me costó adaptarme por mi inglés”, menciona.

“Estoy estudiando Gestión Deportiva y este año opté por dedicarme a full al entrenamiento con miras a los Juegos Olímpicos”, comenta.

La especialidad de Alonso es el single peso completo, la prueba olímpica, allí se corre en cancha de 2.000 metros y en los últimos días tuvo su mejor desempeño en el remo indoor. “En este tiempo que no hubo competencias estuvimos probando el ergómetro, estaba mejorando de a poco y por fin pude bajar de los 7 minutos (6’54’’8). Es buena marca para ir a los JJOO”, concluye.