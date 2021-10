Alderete valora el punto ante Argentina

El defensor de la Albirroja Omar Alderete expuso tras el empate sin goles ante Argentina: “Empatar con Argentina no es malo. Todo el grupo trabajó de buena manera para presionar y no dejar jugar a un gran equipo”.

El defensor, que primero se desempeñó como lateral y luego como central, atdemás sumó: “Trato de hacer lo que me dice el entrenador. Donde me toque trataré de aportar. En la previa tuve una molestia pero hoy me sentí muy bien dentro del campo”.