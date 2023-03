Alberto Fernández critica a la Justicia entre gritos e insultos

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, lanzó este miércoles en su discurso de apertura del año parlamentario y entre gritos e insultos de la oposición y aplausos del oficialismo, duras críticas contra el Poder Judicial que aseguró “hace tiempo que no cuenta con la confianza pública”.

“Lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública. No funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos. Los ejemplos abundan”, aseveró el mandatario, sentado en el estrado de la Cámara de Diputados junto a la vicepresidenta Cristina Fernández.