Alarma por gripe aviar endurece la lucha contra el contrabando

El ministro Emilio Fuster, de la Unidad de Lucha contra el Contrabando, mencionó que ni bien se enteró de la confirmación de la existencia de gripe aviar en Argentina y Uruguay se puso en contacto con el titular del Senacsa, José Carlos Martín, para interiorizarse sobre la situación.

Inmediatamente después habló con los coordinadores de las fuerzas operativas, tanto de la Armada, como de la Dirección de Aduanas y la Policía Nacional para coordinar acciones conjuntas par endurecer los controles en zonas estratégicas de la extensa frontera que separa a Paraguay de la Argentina para evitar el ingreso de productos avícolas ilegales, potencialmente peligrosos para el consumo humano.

“Los pollos de contrabando que ingresan desde Argentina, e incluso Brasil, no respetan la cadena de frío y no cuentan con ningún tipo de control sanitario, por lo que representan un gran riesgo para la diseminación de la enfermedad”, aseveró Fuster.

En este sentido es importante señalar que los técnicos del Senacsa especificaron que la transmisión de la gripe aviar se puede dar, incluso, cuando un humano toca a un animal contaminado por lo que solicitan no tocar directamente a las aves, en caso de encontrar a varias muertas, sin razón aparente alguna.

Tener en cuenta estas recomendaciones técnicas son fundamentales para evitar la transmisión, más aún sabiendo la permeabilidad de nuestras fronteras, que puede facilitar el ingreso de los productos avícolas ilegales.

El ministro Fuster reconoció que los controles pueden llegar a tener vulnerabilidades en algunos sectores sensibles de la frontera con el país vecino, pero se reafirmó en que los controles serán más férreos y constantes porque se trata de una enfermedad grave, que puede ser mortal para los seres humanos. “Haremos nuestro máximo esfuerzo para evitar que la gripe aviar ingrese a nuestro país”, se ratificó.

Martin teme que llegue enfermedad

José Carlos Martin, titular del Senacsa, indicó que aunque Paraguay no se encuentra dentro de la ruta de las aves migratorias, que son las potenciales portadoras de la gripe aviar, no garantiza que la enfermedad no llegue al país.“Esa teoría de que no nos llegará se rompió cuando nos enteramos de que en Bolivia se detectaron ya casos de la enfermedad, y tampoco está en la ruta de las aves migratorias”, advirtió.

Martin dijo que la detección temprana de aves contaminadas ayudará a evitar que entre con fuerza el virus al territorio nacional. Pidió que la ciudadanía avise al Senacsa sobre cualquier anormalidad, sobre todo si detectan a varias aves migratorias muertas. Solicitó también no tocar a las mismas porque el contagio se da por el contacto entre el ave contaminada y el ser humano.