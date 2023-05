Alarma en barrio Obrero en un contexto de incertidumbre

Entre los coperos la situación de Cerro es la más angustiante, puesto que su visible bajón es una alerta roja para el futuro y por eso no extrañó la reunión del presidente del club, miembros del departamento de fútbol y cuerpo técnico el viernes pasado. El momento crea incertidumbres y hasta consideramos que la mencionada cita sirvió para aclarar posiciones y escuchar al mismo Sava. Cayó en todo el Azulgrana, en lo emocional y futbolístico. El Bolívar le había aplicado un duro castigo en la Olla con el inapelable 0-4 y posteriormente Palmeiras hizo lo propio con el 0-3. ¿Cómo evitar hablar de la debacle? El conjunto dirigido por el argentino no hizo un gol en casa y recibió siete, conste que la escuadra brasileña desarrolló un plan conservador, sin apuros, como sabiendo de su capacidad y entendiendo la limitación del adversario. Haciendo un poco de historia recordemos que el Ciclón entró en la segunda fase y no tuvo problemas en despachar a Curicó primero y Fortaleza después. Ya en fase de grupos, le ganó a Barcelona 2-1, disputó con Palmeiras un mano a mano cayendo ajustadamente en Brasil para luego someterse a este presente que lo saca de casilla y con escasas posibilidades para avanzar en este torneo. Le resta ahora las confrontaciones del martes 6 de junio en La Paz ante Bolívar y el 29 del próximo mes ante Barcelona en Guayaquil; los dos afuera. Dando lectura al Grupo C, Bolívar y Palmeiras tienen 9, Barcelona y Cerro 3 y aquí otra inevitable adversidad, el conjunto ecuatoriano tiene -3 en la diferencia gol y el de Barrio Obrero -7. Haciéndola fácil, su objetivo quiérase o no, debe pelear “a muerte” la tercera posición para buscar un lugar en la Sudamericana. Es un consuelo y habría que ver cómo se hace realidad. A un paso y con dinero En contrapartida, su tradicional rival, Olimpia, atraviesa en la Libertadores una envidiable instancia, acaricia pase a octavos, sacó 5 de 8 afuera (1-1 con Melgar, 2-2 con Atlético Nacional y 2-0 ante Patronato). Por esto último, embolsará 300.000 dólares que concede la Confederación por victoria, a lo que podría sumar 1.250.000 por meterse en la siguiente ronda. El ya clasificado Atl. Nacional es el primer anotado en Grupo H y para el jueves 8 de junio verá al Decano en el Defensores del Chaco, que podría jugar ya clasificado dependiendo del resultado entre Melgar – Patronato que se enfrentan dos días antes. En caso de no ganar la escuadra argentina, Olimpia ya habrá sellado el pasaporte. Nadie le birla la oportunidad de esta tranquilidad, pero no por ello debe descuidar el segundo semestre del año, donde su nivel doméstico no se compadece de lo internacional. En cuanto hace a su plantilla, se aguarda con impaciencia el inminente retorno a las prácticas de su máxima figura, Derlis González, un detalle que no es menor y que significará un aporte más que trascendental para los posteriores encuentros. Fuego cruzado Con el título del Apertura y dando un zarpazo en el Grupo G, el Gumarelo está dispuesto a jugarse con todo en los dos choques que le quedan. Su triunfo en Lima contra Alianza iguala la tabla con Mineiro, ambos con seis. La cartelera asigna estos juegos: El martes 6 de junio Paranaense – Libertad en Curitiba a las 18:00 y a las 20:00 Alianza Lima – Mineiro. Tal como se presenta es de pronóstico reservado, puesto que el martes 27 es la última movida cuando en simultáneo se enfrenten Paranaense – Alianza Lima y Libertad – Mineiro. El Gumarelo tendrá que hacer lo suyo y aprovechar la localía ante un oponente directo como es el de Belo Horizonte en el Defensores. Paranaense tiene 7, Mineiro y Libertad 6 y Alianza 4. Todo apretado, un partido pendiente del otro en un fuego cruzado donde el Albinegro sigue dependiendo de sí mismo. Sacó ventaja Por la Sudamericana, más que estratégicos los puntos de Guaraní en Montevideo al derrotar a Danubio, además favorecido por el empate Huracán – Emelec. En la Serie D, el Aurinegro alcanzó 7, sacando dos de ventaja al argentino y al ecuatoriano que están con 5; la derrota frenó al equipo charrúa con 4. Demás está decir que la motivación es enorme en Dos Bocas considerando que su último cotejo es en Para Uno ante el Globo; disputar en casa es un aspecto nada despreciable y cómo se diría con viento a favor. Levantó su fútbol el Legendario en la Copa y si no fuese clasificación directa le queda el repechaje para seguir en carrera. Muy cerrada está la serie y su liderazgo incómodo a los demás. En tanto, Tacuary se fue, goleado por Estudiantes y comprometido absolutamente en el promedio del campeonato. Su meta es la salvación. No tiene otra.