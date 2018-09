Ahora que ya renunció, aparecen en la ANR tímidas críticas contra OGD

En el Partido Colorado aún no hay indicios claros de que el ex senador y actual miembro de la Junta de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva, Óscar González Daher, pueda ser juzgado por los organismos internos como la Convención y el Tribunal de Conducta (TC).

No obstante, el miembro del TC, Eduardo Venialgo, expresó que “es absurdo que González Daher permanezca como autoridad partidaria. Él es una vergüenza para el partido, para el país”, dijo.

Venialgo considera que la Junta de Gobierno “debe tomar cartas en el asunto”

“Si nos ponemos formales, el Tribunal no podría tratar este tema, ya que él (ex senador) es miembro de la Junta y solamente la Convención puede juzgarlo según menciona el estatuto. El otro requisito es que reciba una condena de más de dos años, lo cual no se cumple y así queda fuera del alcance del Tribunal”, explicó.

De igual manera, consideró que el Tribunal puede trabajar desde el aspecto político, ya que el organismo es político partidario. “No somos el Poder Judicial”, acotó.

Señaló que los casos muy graves deben ser analizados por el Tribunal cuando afectan a los intereses partidarios y perjudican a la agrupación.

“Hasta ahora no se quiere tratar el tema, por eso no está habiendo una decisión”, mencionó.

A su criterio, la Junta de Gobierno, el presidente del partido y la Comisión Ejecutiva deberían “hace rato ya haber tomado cartas en este asunto”.

Apuntó que el caso debía ser enviado al Tribunal para que analice bajo la óptica de los perjuicios que causa al partido e imponer la sanción, o ellos mismos debían tomar la decisión de enviar a referéndum de la Convención.

“La Convención es la que finalmente formaliza y cierra el caso porque es la máxima autoridad, pero como no es una autoridad que está funcionando permanentemente se dan estos espacios de tiempo y mientras tanto González Daher sigue siendo autoridad partidaria”, expresó.

Añadió que el ex senador “tiene todavía sus compinches que lo protegen; entonces buscan las trabas formales en lugar de aplicar una sanción o gestionar su renuncia al partido”.

Convencionales. Varios convencionales decidieron presentar una nota dirigida a la Junta de Gobierno y lo harán entre el lunes y el martes, a fin de solicitar una sesión extraordinaria donde se pretende expulsar al ex senador del padrón colorado.

“Vamos a llevar una nota dirigida a la Junta de Gobierno en donde vamos a pedir una convención para modificar algunos artículos del estatuto y vamos a poner en claro que solicitaremos la expulsión de González Daher”, explicó el convencional Jorge Miranda.

Roque Bataglia dijo que González Daher “tiene que salir del partido con todas estas barbaridades que salen a luz”.

Agregó que el ex senador “siempre fue una persona que no dejó crecer a los dirigentes. Siempre tenía a los amaestrados a su alrededor”, indicó.

Apuntó que su renuncia al Senado “pone un punto final a una forma perversa de hacer política”. “Las cosas van a cambiar y es una salida para mucha gente realmente honorable que siempre estuvo bajo la sombra, muchas veces por miedo, por no tener valentía de pelear por un liderazgo”, señaló.