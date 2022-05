Ahora el que demanda es Olimpia

De demandado a demandante, Olimpia ahora fue a FIFA para cobrar los USD 550.000 que Gimnasia Esgrima La Plata le debe por la mitad del pase de Ramón Sosa.

“Hasta hoy en día no cumplió el club argentino. Le dije a (Daniel) Campos: ‘Así como me pedías en la radio, pedile al club que nos pague de una vez’. Es una transferencia que no cobró el Olimpia. Hemos metido una demanda en FIFA, por deuda impaga por Ramón Sosa, nos deben 550.000 dólares y con la multa superará los 600.000”, contó Miguel Cardona, presidente de Olimpia, consultado por Fútbol a lo Grande (1080 AM) sobre las deudas del club y revelando que al franjeado también le deben.