Agricultores reclaman camino de todo tiempo para sacar producción

Pequeños agricultores de El Triunfo, comunidad ubicada en el kilómetro 34 de Minga Guazú, Alto Paraná, reclaman camino de todo tiempo para asegurar el traslado de la producción a los principales centros de consumo. Es un tramo de 8 kilómetros, de los cuales se mantienen más o menos en buen estado unos 4 kilómetros, y el resto se encuentra en pésimas condiciones, dificultando la salida, problema que se agudiza cuando se registran largos periodos de lluvias.

El viejo anhelo de toda la comunidad, conformada principalmente por productores hortigranjeros, es contar con una vía empedrada, pero económicamente la comunidad se encuentra imposibilitada de hacer al desafío con recursos propios. “Es todo un tema contar para sacar nuestra producción y trasladar pacientes en casos de emergencia. No es fácil y más aún cuando se tiene largos periodos de muchas precipitaciones, nosotros quedamos prácticamente ais- lados. Sobre todo, más al fondo, 4 km de ruta están muy deterioradas”, relata Bernardino Fernández, productor.

Mayor desarrollo. Relata que cada cierto tiempo realizan el pedido a entidades como Itaipú, que tienen recursos para hacer frente a una obra de la envergadura. “Queremos camino de todo tiempo, tenemos pedidos realizados a la Itaipú. Es un pedido que solemos reiterar en cada aniversario de la comunidad y cuando recibimos la visita de alguna autoridad”.

Dijo que tener un buen camino les va a asegurar un mayor desarrollo y progreso a toda la comunidad. “Cuando llueve es un desastre y más peligroso se vuelve la zona donde tenemos un puente inconcluso. En este punto es muy peligroso y hay que cruzar con mucho cuidado”.

Puentes inconclusos desde hace tiempo complican más la vialidad de hortigranjeros

En uno de los desvíos –de los dos puentes en construcción inconclusos que tiene la comunidad–, ya se observa desmoronamiento por lo que requiere de una urgente intervención. “Ese problema vamos arrastrando hace bastante tiempo.

Hace 4 años que se están construyendo dos puentes y hasta el momento no concluyeron. En uno de caminos alternativos, para desviar el puente en construcción ahora tiene problema.

Necesitamos 3 cargas de ripio y motoniveladora para repararla porque tiene un desnivel y con la lluvia constante se vuelve mucho más peligroso el cruce”, dice el productor Teodoro Galeano. Hacen un llamado a las autoridades municipales para tratar de resolver el inconveniente.

“A ver si no se justifican un poco con nosotros. En este trabajo no es mucho lo que pedimos, pero escapa a nuestra posibilidad en el sentido de utilizar recursos propios, porque no tenemos”, insistió.

El productor recordó que gran parte del único camino de acceso y salida a la comunidad en gran parte fue cubierta con ripio gracias a la colaboración de los miembros de la comunidad, de la Asociación Japonesa y otras autoridades que aportaron para la tarea en su momento.

“Pero ahora, reparar el desvío escapa a nuestra posibilidad, porque no hay más suficiente ingreso para poder costear ese trabajo”, aseguró Galeano. Agregó que es por ello que piden al intendente Digno Caballero, que “vea un poco esta situación y antes de que ocurra algún accidente sea reparado.

Por este punto todos los días, además de las cargas, pasan los alumnos. Le pedimos a ver si nos pueden ayudar en la reparación del desvío ubicado a 200 metros de la ruta internacional”, añadió.