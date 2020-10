Agresión a lideresa qom fue por el cultivo de eucalipto

“En el mes de agosto empezaron las tratativas de este proyecto. Incluso días pasados los referentes de la Fundación Paraguaya ingresaron en el territorio qom con sus plantines para iniciar el cultivo. Me opuse a que hagan la plantación; sin embargo, fui agredida por la hija del líder Domingo Martínez, que es una docente a quien denuncié ante la Dirección de Educación del MEC (Ministerio de Educación y Ciencias) por su actitud violenta. Incluso me produjo una herida”, relató la lideresa. “El eucalipto puede llegar a consumir 30.000 litros de agua por día. Una sola planta va a perjudicar la biodiversidad. El medioambiente nos van a dejar un desierto. No sabemos con qué fin van a hacer. Según la referencia, es para biomasa, que es combustible. Nosotros no tenemos vehículos, tampoco hay fábrica, es un negocio que nos hará perder nuestras tierras”, agregó. AM