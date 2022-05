COLABORACIÓN

El Centro Integral de Apoyo a la Mujer Nendive busca corazones generosos para donar pañales de todos los tamaños, algodón, jabones de glicerina, champúes y cremas para bebés. Además, el espacio recibe aportes en efectivo para poder ayudar a las nuevas madres que no tienen recursos. Contactos al (0981) 179-131 y al (0961) 191-363.





COLECTA SOLIDARIA

Más de 200 familias del pueblo indígena Enxet de la región del Chaco necesitan abrigos, colchones, frazadas y alimentos no perecederos. Para donar contactar al (0982) 359-983.



TORNEO DE AJEDREZ

Iván Alejandro Bautista Torales Gómez de la Fuente desea participar del XXXLL Festival Panamericano de Ajedrez en la categoría Sub 10, en junio. El pequeño y su familia solicitan la colaboración de todos para poder solventar los gastos del viaje a Montevideo, Uruguay, y así poder representar al Paraguay en el festival de ajedrez. El torneo será el primer panamericano en esta categoría y es uno de los más fuertes de toda la carrera del niño. Se llevará a cabo del 25 de junio al 2 de julio. Hoy día Iván es el número 1 en el ránking FIDE de la categoría Sub 10 Masculino del Paraguay.