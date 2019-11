CUMPLEN AÑOS HOY

Humberto Campuzano

José Luis Abdala

Gazul Arce

Paola Mastorakis

Julio De Torres

Rossana Román

Angélica Ortiz

José Sánchez

Néstor Soler

Solange Gabazza

¡Felicidades!





GALA SOLIDARIA

El Banco Sudameris presenta la función especial de a total beneficio de la Fundación Jesuitas. La pieza de ballet se presentará hoy, a las 20.00, en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Presidente Franco y Alberdi)





DÍA DE MUERTOS

La Embajada de México invita a la inauguración del altar de ofrendas del Día de Muertos, hoy, a las 19.30, en la Sala de Exposiciones Jacinto Rivero del Centro Paraguayo Japonés, ubicado en Julio Correa y Domingo Portillo.







ANIVERSARIO

El Club de Ejecutivos del Paraguay festejará su 20 aniversario con una gran fiesta a realizarse esta noche, en la Conmebol, desde las 21.00. Amenizará el grupo nacional Mente Nativa y habrá numerosos sorteos.



FASHION SHOW

El Fashion Show Save Our Planet Spring/Summer 2020 quedó postergado para el martes 5 de noviembre, a las 19.30, en Plaza Moiety, ubicada sobre Aviadores del Chaco 3215. En la noche se presentará la colección del diseñador Javier Duré para Maison Les Duré. Las entradas están a la venta en la Red UTS.



REENCUENTRO

La fiesta de ex alumnos del Colegio San José está prevista para el sábado 30 de noviembre, en la Casa de Ex Alumnos. La preventa de entradas se habilitará a partir de mañana, a través de la Red UTS.