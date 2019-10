Cumplen años hoy

¡Felicidades!



Corrida

Hoy, a partir de las 7.00, se realizará el ASA Run 2019 del American School of Asunción. Será en las inmediaciones de la institución, los participantes correrán en las categorías de 5 km y 10 km.



cena anual

El martes 15, a las 20.00, en el salón Pérez Uribe del Club Centenario se llevará a cabo la cena de gala de la Fundación A Todo Pulmón. Lo recaudado será para proyectos de reforestación y educación ambiental impulsados por la entidad.







Drinks & More

La 3ª edición de Drinks & More se llevará a cabo el miércoles 16, desde las 19.00, en Talleyrand Costanera. Contará con alrededor de 20 empresas expositoras y unos 40 tablones en donde se podrán encontrar productos varios, como vinos blancos, rosados y espumantes, además de cervezas, destilados, delicatessen y marcas gourmet. Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketea.





Encuentro Fit

Del 18 al 20 se desarrollará la segunda Edición del Fit & Wellness Show, en el Centro de Convenciones Mariscal.



Competencia

El domingo 20, a las 8.30 es la carrera Día de la Hispanidad. La salida será en la plazoleta Isabel la Católica, frentea la ex Aduana de Asunción, y la llegada en Casa de España (Juana Pabla Carrillo 349 casi Sacramento). La inscripción es sin costo. Informes al 290-030.