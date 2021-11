Afirman que ley de pago a los privados se aprobó sin cuórum

No sé cómo puede pasar esto (de anular la sesión); pone en tela de juicio todo el sistema de aprobación digital. Dr. Raúl Doria, representante de sanatorios privados.

La mesa directiva del Senado, presidida por el senador Óscar Salomón, recibirá hoy, de parte de varios senadores, un informe técnico sobre la votación en la última sesión extraordinaria, en el que se constata, según varias denuncias hechas por senadores, que no hubo cuórum al momento de la sanción del proyecto que autoriza recursos del Fonacide por valor de USD 40 millones para el pago por la emergencia Covid a los sanatorios privados.

El cuórum legal requerido para el estudio de los proyectos es de 23 senadores y tal cantidad no existió, según varios senadores. De acuerdo con el informe que manejan algunos legisladores, no hubo más de 21 presentes en la sesión virtual ese día. El problema se suscitó –situación que es recurrente– cuando existen senadores con la cámara prendida, pero no presentes al momento de votación.

El propio vicepresidente de la Cámara Alta, Sixto Pereira, señaló estar al tanto del tema y dijo que en mesa directiva, si se constata que hubo una irregularidad en aquella sesión, lo que procede es volver a colocar el proyecto para su estudio en la próxima ordinaria.

Explicó que de por sí la mesa directiva no tiene la atribución de rectificar ninguna votación. “Los proyectos deben ser aprobados en el pleno, si bien la mesa directiva establece el orden del día, en este caso consultados los proyectos de leyes corresponden aprobar a la plenaria”, refirió.

Reconoció que si los cuestionamientos acerca del cuórum tienen asidero, se supone “que se va a poner de vuelta a votación el proyecto en la próxima sesión ordinaria”.

Por su parte, quien fue más allá fue el senador Martín Arévalo, quien dijo haber recibido la denuncia de la falta de cuórum por parte de sus colegas. Calificó de una situación grave que no se debe dar y debido a esto hay un “enojo grande”, informó.

La mesa directiva presidida por el titular del Senado, Óscar Salomón, va a escuchar el reclamo que preparan varios líderes de bancada y allí se sabrá qué procedimiento se llevará a cabo para subsanar el presunto error.

ESPERAN RESPUESTA

El doctor Raúl Doria, vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Sanatorios y Hospitales Privados (Apshp), comentó que desde dicho gremio aguardarán la decisión de la mesa directiva del Senado, con respecto a si se anula o no la sesión del viernes. “Para nosotros esto es incomprensible. Queremos que se apruebe (el proyecto de ley para el uso de los fondos de Fonacide) y se pague”.

Se mostró extrañado por las veces que se postergó la aprobación de la ley para cancelar la deuda que el Estado mantiene con los sanatorios. Sobre todo porque ya fue aprobado por las demás comisiones de la Cámara Alta.

Recordó que los sanatorios privados atendieron a 10.000 pacientes con Covid, de los cuales 6.000 fueron del sistema público. Enfatizó que si el Estado no cancela lo adeudado, no tendrán recursos para enfrentar la tercera ola del Covid.





