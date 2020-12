Afirman que colorados blindarán a Maidana por audio comprometedor

El líder de la bancada de Honor Colorado de la Cámara de Diputados, Basilio Núñez, manifestó que ni siquiera asocian la conversación con la voz de Maidana.

“Es irrelevante. Y para mí, no es Maidana. Con ese tipo de audios, busco un imitador y le saco de mi camino a cualquier adversario político, ese sería el mensaje, si tomo con seriedad eso”, expresó el legislador.

Por su parte, el diputado también cartista Walter Harms mencionó que luego de conversar sobre el tema, consideró que existen cosas más importantes en el país.

“No me parece nada relevante, me parece una conversación informal y ni siquiera reconozco que sea la voz de Derlis Maidana. No identifico que sea nada grave”, refirió el diputado.

El diputado liberal Celso Kennedy, no obstante, aseguró que el sector está protegiendo a Maidana, marcando una diferencia en el actuar que tienen cuando se trata de la oposición.

“Aplican una exigencia injusta a la oposición y sancionan, sin embargo, dejan al libre albedrío a los suyos, a los que mantienen blindados”, cuestionó.

Para la diputada liberal Celeste Amarilla, la Fiscalía debe investigar el caso.

“Es preciso que se perite ese audio, para comprobar si se trata del diputado. De comprobarse que es Maidana, está configurado plenamente el delito de tráfico de influencias tipificado en el artículo 7 de la Ley 2523. Con lo que la Fiscalía debería abrir una investigación y la Cámara de Diputados debería aplicar el artículo 201 de la Constitución Nacional de la pérdida de investidura”, detalló.

Un audio en el que se escucha supuestamente al diputado Derlis Maidana conversar con quien sería el titular de Aduanas fue difundido este fin de semana. En el diálogo de 19 segundos, el legislador pide liberar una carga para favorecer a una persona que podría significar un voto.

Maidana dijo que no podía confirmar si se trataba de su voz.

“Yo no sé si el audio es mío, nunca hablé con el director de Aduanas y tampoco en el audio se habla de un cargamento, ni de mercaderías, así que desmiento, no estoy seguro”, sostuvo.

Indicó que permanentemente sus correligionarios le hacen pedidos y que a veces él intercede ante las autoridades, pero no para lograr un beneficio personal.

La Cámara de Diputados tiene antecedentes de proteger a sus miembros.

Recientemente, ni siquiera le fueron retirados sus fueros al diputado Éver Noguera, quien fue imputado por un caso de irregularidades en la provisión del almuerzo escolar en el Departamento de Guairá, poniendo trabas a la investigación.