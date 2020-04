Advierten que reapertura del puente de CDE alimentaría la pandemia

La apertura del paso fronterizo con el Brasil, medida solicitada por la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, podría significar la circulación comunitaria del nuevo Covid-19, para la cual no está preparado nuestro sistema de salud. “Abrir la frontera sería criminal en estos momentos”, advierte la médica Idalia Medina, de la Asociación de Médicos del Alto Paraná.

Es preocupante la situación económica por la que están pasando el país y Ciudad del Este, que en su mayor parte depende del comercio de turismo fronterizo, pero también es grave pretender abrir la frontera con el Brasil, con los datos estadísticos y la cantidad de muertes que se están dando en el país vecino a causa de la propagación del Covid-19, según la versión de la médica.

“Sería una catástrofe. Desde el 26 de marzo hasta el momento tenemos 11 casos confirmados, que fueron bien aislados, no se tuvo brote de contactos porque se está haciendo un buen trabajo. Al abrir la frontera, nuestro sistema de salud local no va a dar abasto”, afirmó Medina.

La X Región Sanitaria no está recibiendo nada de la capital, ni de Itaipú, solo del sector privado y algunas organizaciones no gubernamentales –con relación a los equipos de protección–, refiere la profesional de la salud, cuyo gremio se llegó a manifestar exigiendo el cierre total de la frontera y el cumplimiento del decreto presidencial que disponía la medida, ante la llegada de compatriotas del exterior. “Tenemos en estudiantes de medicina nomás 15.000 brasileños tratando de volver a iniciar las clases. Estamos viendo para hablar con las universidades sobre esa situación. Lastimosamente, tendrían que dar una pausa también en estos momentos”, agregó.

LOCAL. La sugerencia de Medina es que inicialmente se pueda reactivar el comercio local, para ver cómo funciona, teniendo en cuenta que es bastante comprensible lo que alegan los miembros de la Cámara de Comercio y Servicios, por el riesgo en la economía y sabiendo que unos 100.000 trabajadores dependen de la actividad comercial.

“El Puente de la Amistad es un tubo directo para el virus, si habilitás la frontera podemos tener circulación comunitaria. Los 13 pacientes positivos de Alto Paraná son los que vinieron del exterior. Nexos no tenemos. De qué te sirve si tenés una economía, pero no tenés salud, no tenés personal para combatir esto”, advirtió.

Al respecto, recordó que los países del primer mundo están padeciendo actualmente porque no hicieron bien las cosas y en nuestro país el impacto de la pandemia es poco debido a las medidas sanitarias tomadas desde el inicio, que están cortando la propagación del virus. El aislamiento es lo único que da resultado, según la médica.

Referentes de la Cámara de Comercio y Servicios señalaron que ya se perdieron 12.000 empleos y se dejó de facturar 400 millones de dólares entre Ciudad del Este y Foz de Yguazú, que son ciudades gemelas. El impacto económico afecta a un millón de personas en la región que viven del comercio fronterizo, sostienen. En Ciudad del Este el cese de la actividad laboral podría ocasionar la pérdida de 50.000 empleos, una catástrofe comercial que podría desembocar en un caos social, conforme a la nota remitida al presidente de la República, Mario Abdo Benítez.