Advierten que división puede durar 5 años y que la ANR está ausente

Para el oficialismo colorado, la grave crisis interna en el partido no tiene visos de solución en tanto la Asociación Nacional Republicana (ANR), a cargo del diputado Pedro Alliana, no tome una postura neutral y busque el diálogo entre los principales movimientos. El fuego cruzado entre el mandatario, Mario Abdo Benítez, y el senador Javier Zacarías Irún reabrió la grieta en el partido, que es la constante desde que Marito asumió. Desde Colorado Añetete incluso afirman que esta tensión durará los cinco años de gobierno si el ex presidente Horacio Cartes y sus leales insisten con la impunidad.