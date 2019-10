Advierten sobre lo peligroso de manipular murciélagos

La medida se da tras recibir, en el consultorio de la UNA, un caso de un joven con mordedura de murciélago tras capturar al animal. El análisis hecho a la especie dio positivo a virus rábico. “Es por eso que instamos a que no manipulen ningún tipo de murciélago”, señala la doctora veterinaria Adelaida Quintana de la UNA.

El muchacho afortunadamente está bien y recibe las atenciones y vacunaciones necesarias, de acuerdo con el protocolo para bloquear la enfermedad. Estas especies pueden aparecer tanto del Parque Guasu, tras el incendio registrado en la semana, o de cualquier otro sitio ya que sufren constante pérdida de hábitat, indica.

CARACTERÍSTICAS. Su importancia en el ecosistema radica en que consumen grandes cantidades de insectos, incluidas las plagas agrícolas más dañinas. Otras polinizan plantas valiosas asegurando la producción de frutas. También sus excrementos sirven de fertilizante natural, de acuerdo con el informe del Programa de Conservación de Murciélagos en Paraguay.

“Los murciélagos evitan el contacto humano, pero los enfermos, heridos o muertos a veces caen al suelo. En cada una de estas situaciones se recomienda no tocarlos. Agrega que, como los demás mamíferos, pueden contraer rabia, aunque no la mayoría. Cuando contraen eventualmente mueren y no portan el virus indefinidamente sin enfermarse.