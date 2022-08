Advierten al PLRA que va quedar solo

La diputada encuentrista Kattya González advirtió al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) que se quedará solo si continúa con su línea de desacreditar a los grupos políticos que no siguen su misma línea de pensamiento. La legisladora había cuestionado el uso del padrón nacional para las internas liberales y, a través de un comunicado, el PLRA la acusó de cometer actos que “benefician al continuismo de la estructura mafiosa”.

“Nosotros vamos a seguir conversando. No creo que este comunicado representa a muchos liberales. Entonces nosotros entendemos que esto tiene que tener un corte. Si ellos siguen por este camino se van a quedar solos... A mí no me van a pegar a ningún continuismo, en segundo lugar nadie puede ser condenado por sus pensamientos”, manifestó a la Monumental 1080 AM.