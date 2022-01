Aduanas pierde G. 2.000 millones al día por la huelga en la Receita

Refirió que si bien la huelga de fiscales brasileños se inició el pasado 3 de enero, se intensificó esta semana, desde el día martes. “Ellos comunicaron de esta situación, nos entregaron una nota donde hicieron oficial su medida de fuerza”, sostuvo.

El promedio de camiones que regularmente suele cruzar el Puente de la Amistad en condiciones normales es bastante significativo, dijo Quiroga: de 260 a 180 camiones diarios, se redujo tan sólo a 120.

Además, aclaró que por más que los funcionarios locales eventualmente extiendan su horario laboral, si los brasileños no liberan las cargas, no se avanzará en nada, por lo que se mantiene una fila de camiones en el puente. “Por más que nosotros ampliemos el horario, ellos no largan los camiones a partir de las 5 de la tarde. Una vez que crucen aquí es normal, estamos atendiendo todo sin ningún inconveniente. Todo lo que llega se está desaduanizando”, enfatizo.

FILA. La fila de camiones, la gran mayoría vacíos, llegaba ayer hasta el kilómetro 14, al costado de la ruta PY02. Igualmente, se podía observar fila de camiones en el Puente Internacional de la Amistad, ocupando una mano, dejando un solo carril disponible para el paso de vehículos particulares, haciendo que todo el proceso de paso en la frontera sea mucho más lento de lo habitual.

Junior Betorelo, camionero brasileño, lamentó la huelga de los fiscales aduaneros del Brasil. Dijo que está en la fila desde el lunes. “Lastimosamente atajan camiones y los que están cargados tienen preferencia desde la 17 hasta la medianoche, luego pasan los vacíos; pero –con la huelga– los cargados quedan hasta la madrugada en fila y no da tiempo para que los vacíos puedan cruzar”, apuntó.



Desde que se inició la movilización la pérdida asciende a unos G. 2.000 millones por día. Ayer de nuevo fue un calvario cruzar el Puente de la Amistad, que está abarrotado de camiones.



La espera en fila se torna peligrosa en ambos lados

El conductor brasileño Junior Betorelo aseguró que los huelguistas detienen la circulación a propósito para que se prolongue la fila.

“Somos muchos los camioneros que estamos en la fila y acá no hay baños, nos exponemos al peligro de ser víctimas de asalto y robo, tanto en el lado paraguayo como brasileño. Drogadictos vienen y te golpean el vidrio de la cabina, molestando y tenemos que permanecer encerrados, cuidándonos mutuamente”, enfatizo.

“Estamos viendo si a nivel del sindicato se puede hablar con ellos (los huelguistas), ojalá nos ayude también el Gobierno paraguayo para intermediar en este tema. La Receita Federal tiene sus reclamos y nosotros consideramos que no es el momento, nosotros no podemos pagar por eso”, lamentó el camionero brasileño.