Admiten que construirán una planta cloacal en área protegida de Areguá

Representantes de varias organizaciones de Areguá piden que el proyecto de planta de tratamiento de efluentes sea cambiado de lugar para que el líquido no sea liberado al lago Ypacaraí. Los moradores señalan que no están en contra del proyecto, sino de la ubicación. Piden que sea en área del río Salado y que no se estanque. Afirman que la instalación afectaría a zona de humedales.